Luis Enrique, antes del partido ante Alemania: "No esperaba una versión nuestra tan potente"

El técnico de la Selección Española, Luis Enrique, sigue acaparando todos los focos de la concentración nacional en este Mundial de Qatar. Hoy le ha tocado pasar por rueda de prensa para hablar sobre el decisivo partido ante Alemania del domingo.

"Alemania es la selección que más parecido juega a nosotros, será un reto, jugaremos al ataque ambas y a ver cual se lleva el gato al agua. Si alguien sabe competir es ella, eso sí, sabemos que podemos ganarles", comenzó diciendo el técnico asturiano sobre el partido ante los germanos.

"No sé si es mejor una Alemania herida o tras una victoria"

¿Qué es mejor, una Alemania herida o tras una victoria? "Nunca sabes lo que es mejor. Lo importante para mí es controlar lo que puedes controlar. Si Alemania es más peligrosa por perder o ganar... Nunca se sabe", comentó.

'Lucho', de nuevo, mostró que no hay exceso de confianza en el equipo tras el 7-0 a Costa Rica: "Alemania reúne los requisitos para que no tengamos mucha confianza porque si no te pasa por encima".

"Gavi puede marcar una época"

El ex del Barcelona puso por las nubes a Gavi, jugador culé de solo 18 años que se convirtió en el más joven en marcar en un Mundial: "Lo más sorprendente para todos es que alguien con 18 años y 100 días tenga ese desparpajo. Hay que fijarse en la inteligencia para colocarse, cómo domina los aspectos técnicos del fútbol. Hay que ir con calma porque tiene 18 años, pero puede marcar una época".

Sobre el posible once del domingo, Luis Enrique no dio pista alguna, es más, 'mareó' un poco a la prensa: "¿Dije que haría cambios? No tengo un once para cada partido, no funciono así. Variamos en función de lo que vemos en el entreno. No tengo un seleccionado, puedo cambiar mañana por la mañana. Por norma no suelo repetir once. Tenemos la convicción de que el once no es importante, sino los 16 jugadores que van a jugar. Los cambios son vitales. La alineación me preocupa cero. Lo importante es hacer las cosas que nos acercan al resultado que queremos", explicó.

"Me encuentro mejor gestionando problemas, soy así de gilipo****"

Por otra parte, dejó claro que no se esperaba un inicio tan bueno ante Costa Rica: "Uno siempre espera lo mejor cuando va a debutar, pero no esperaba una versión tan potente. Yo me encuentro mejor gestionando problemas, soy así de gilipollas. Me encuentro mejor animando, solucionando problemas. Mi nervio asturiano sale mejor en los malos momentos, en las dificultades".

Como dijo en la rueda de prensa posterior a la contundente victoria ante los ticos, siempre hay errores y su objetivo es minimizarlos: "Me molestan errores que pueda controlar, es una gran prueba para nosotros. Queremos demostrar que ni vamos a especular, ni vamos a jugar diferente"