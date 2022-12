Lionel Scaloni desvela la conversación con Messi que supuso el inicio de todo

Lionel Scaloni ha logrado construir una Argentina campeona. El exjugador y ahora seleccionador argentino ha logrado la proeza de ensamblar un equipo alrededor del Messi más carismático y 'canchero' que se recuerda. El propio Scaloni desveló en la rueda de prensa posterior a la final una conversación con Leo Messi.

Dicha conversación se produjo después de que la albiceleste garantizara su clasificación para el Mundial de Qatar 2022 tras empatar ante Brasil en San Juan.

"Les voy a contar algo, una charla con Leo. En San Juan, después de empatar con Brasil a cero (y asegurar la clasificación a Qatar), sentía que lo que venía era difícil y la desilusión podía ser fuerte. Entonces, antes de que volviera a París, me senté a hablar con Messi, le planteé el tema y me dijo 'seguimos porque seguramente va ir bien y, si no, no pasa nada a intentarlo'. Eso me dio un envión anímico", desveló Scaloni.

"Yo sentía ansiedad y con esa charla me descargué. Le conté con lo que sentía. Con su respuesta vi que algo se estaba haciendo bien. Es una historia que quiero que todo el mundo conozca", reconoció Scaloni.

Scaloni: "No estaba en mis planes ser campeón del mundo"

El seleccionador argentino afirmó sentir "una inmensa alegría" por haber ganado el Mundial de Qatar, que elimina "el mal sabor de boca" de haberlo hecho en los penaltis tras haberlo dominado.

"No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero creo que somos justos vencedores", explicó Scaloni, que destacó la perseverancia de su equipo "que siempre se levanta".

"Estos jugadores juegan para la gente, para el hincha argentino, todos tiran para el mismo lado, la selección argentina, no hay orgullo más grande que jugar para tu país", admitió Scaloni.