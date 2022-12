Messi replica la icónica foto de Maradona con la Copa del Mundo 36 años después

Siempre se comparó a Leo Messi con Diego Armando Maradona. Ambos argentinos, los mejores del mundo en su época, con pasado barcelonista, con el número '10' a la espalda, capitanes de la Albiceleste... Sin embargo, al última imagen de la 'Pulga' en en el estadio de Lusail, tras ganar la Copa del Mundo con Argentina, eleva esa comparación a otra dimensación. La simbología de ambas imágenes es evidente. Dos fotos para la historia de la Copa del Mundo.

Si Maradona fue elevado al cielo con la Copa del Mundo que ganó Argentina en el Mundial de 1986 en México, esta vez ha sido Leo Messi el protagonista en una imagen que replica a la perfección aquella icónica imagen. Un hincha puso a hombros a Diego Armando Maradona con el trofeo en el estadio Azteca, mientras que el Kun Agüero hizo lo propio en Doha con su amigo Leo Messi, elegido además mejor jugador del Mundial de Qatar.

"Maradona dijo que me iba a regalar la Copa"

Messi, tras celebrar con sus compañeros la conquista del Mundial, atendió a la prensa: "Es una locura todo esto. Se hizo esperar y es lindo tenerla aquí ya. Es hermosa. La deseaba muchísimo. Recién decía que Diego Maradona me la iba a regalar. Presentía que era esta porque se estaba dando. No veo el momento de llegar a Argentina para disfrutar con la gente. Es momento de disfrutar".

"Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo"

El Mundial, el broche de oro para una carrera inigualable: "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Quería cerrar mi carrera con esta Copa. Gracias a Dios me dio todo. Cerrar así casi ya mi carrera, porque son los últimos años, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial. Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", apuntó Leo.

La estrella de la Albiceleste se quitó un peso de encima: "Ya está, ya no podemos pedir nada. Agradecer a Dios por todo lo que me dio, con esta copa acá. Tan deseada por mí, por mis compañeros… ya es nuestra. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá", apostilló.