Estados Unidos: Estadísticas, jugadores, entrenador y probabilidades de la selección americana

La selección de Estados Unidos llega al Mundial de Qatar 2022 después de desprenderse de los veteranos que fracasaron en la última cita mundialista y ha incorporado un gran número de jugadores jóvenes y muy prometedores. El conjunto de Gregg Berhalter juega teniendo el balón y con una presión muy dinámica, aunque el tener jugadores tan jóvenes les hace llegar a esta cita con una clara falta de experiencia.

Los estadounidenses se encuentran en el número 15 del Ranking FIFA. Estados Unidos se clasificó con susto para el Mundial y obtuvo la tercera plaza en el Octogonal decisivo, con los mismos puntos que Costa Rica,

Lista de convocados de la selección de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022

Porteros: Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal) Sean Johnson (NYCFC).

Defensas: Cameron Carter Vickers (Celtic F.C.), Shaq Moore (Nashville S.C.), Aaron Long (New York Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville S.C.), DeAndre Yedlin (Inter de Miami) , Sergiño Dest (A.C. Milán), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Antonee Robinson (Fulham F. C.) y Tim Ream (Fulham F. C.).

Centrocampistas: Tyler Adams (Leeds United F. C.), Kellyn Acosta (Los Angeles F. C.), Weston McKennie (Juventus F. C.), Luca De la Torre (R. C. Celta de Vigo), Brenden Aaronson (Leeds United F. C.) , Yunus Musah (Valencia C.F.) y Cristian Roldán (Seattle Sounders F.C.).

Delanteros: Jesús Ferreira (F.C. Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders F. C.), Christian Pulisic (Chelsea F. C.), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City F. C.), Tim Weah (Lille O. S. C.) y Haji Wright (Antalyaspor).

Palmarés de la selección de Estados Unidos

Estados Unidos vuelve a jugar un Mundial tras su ausencia en la gran cita de Rusia en el año 2018. A su vez, Estados Unidos fue una de las 13 selecciones que disputaron el primer Mundial de la historia, en Uruguay, en 1930. Allí logró el tercer puesto y desde entonces nunca ha logrado un éxito semejante. De hecho, estuvo 40 años sin pisar una Copa del Mundo, entre Brasil ’50 e Italia ’90.

Durante el Mundial de Corea-Japón de 2002, la selección de Estados Unidos avanzó hasta los cuartos de final. Por el camino dejó a Portugal en la fase de grupos y a México en los octavos de final, pero cayó por la mínima contra Alemania. Los éxitos internacionales de Estados Unidos se concentran en la Copa Oro de la CONCACAF, que ha ganado en seis ocasiones. La última en 2021, superando a México en la final del torneo.

La estrella de Estados Unidos: Christian Pulisic

Christian Pulisic -el capitán de Estados Unidos- se situará en la banda izquierda y gran parte de la responsabilidad goleadora recae sobre él, sobre todo porque Estados Unidos no tiene un delantero centro de gran calidad. A los 24 años, el jugador del Chelsea lidera esta selección junto a un ataque lleno de jóvenes como Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, 19 años), Ricardo Pepi (Groningen, 19 años) o Brenden Aaronson (Leeds, 22 años).

Pulisic ha marcado 21 goles en 47 partidos con la selección de Estados Unidos, y buscará el respaldo por detrás del centrocampista de la Juventus Weston McKennie, y los centros desde la banda del lateral ex del Fútbol Club Barcelona, Sergiño Dest.

Yunus Musah es otro de los casos que ha decidido representar a otro país de cara a este campeonato mundial. El canterano del Valencia tiene gran calidad con los pies y es capaz de sumar tanto goles como asistencias.