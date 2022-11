La advertencia a David Beckham para que rompa con Qatar: "Tu estatus como icono gay se destruirá"

David Beckham sigue siendo el futbolista más mediático del mundo. Pese a llevar años retirada, es la figura más conocida y carismática de este deporte. Pero ahora se enfrenta a una fuerte polémica después de haberse convertido en embajador de Emiratos Árabes Unidos y el Mundial de Qatar.

Y es que el exfutbolista inglés es un icono para el mundo gay. Su imagen es venerada por un colectivo que ve como una traición esos 10 millones de libras que va a cobrar del régimen qatarí por promocionar el Mundial de Futbol. Y es que en Qatar la homosexualidad está prohibida y penada con penas de cárcel e incluso la pena de muerte.

Otras figuras mundialmente conocidas como Rod Stewart o Dua Lipa se han negado a actuar en la inauguración del Mundial de Qatar. El cantante británico incluso rechazó un millón de libras por participar en el evento de apertura de la Copa de Mundo en Qatar al considerad que es "un país que atenta contra los derechos humanos".

El ultimátum de Joe Lycett a David Beckham

El cómico británico Joe Lycett, abiertamente homosexual y pansexual, ha lanzado un órdago al propio David Beckham para que rompa su contrato con Qatar. A través de su cuenta de Instagram, Joe Lycett ha asegurado que donará 10.000 libras a "organizaciones benéficas que apoyen a las personas queer en el fútbol", siempre que el exfutbolista rompa su contrato con el régimen qatarí.

Pero si el exfutbolista no rompe su contrato, Joe Lycett advierte de que destruirá ese dinero junto al status de icono gay de David Beckham.

"Has firmado un contrato de 10 millones de libras con Qatar para ser su embajador durante la Copa Mundial de la FIFA. Qatar fue votado como uno de los peores lugares del mundo para ser gay: la homosexualidad es ilegal, se castiga con prisión y, si eres musulmán, posiblemente incluso con la muerte", explica Joe Lycett.

"Siempre has hablado del poder del fútbol como una fuerza para el bien. Lo que me sugiere que nunca has visto West Brom. Pero en general, estoy de acuerdo, así que con eso en mente, te doy a elegir. Si terminas tu relación con Qatar, donaré diez de los grandes de mi propio dinero (eso son mil libras por cada millón que, según se informa, estás recibiendo) a organizaciones benéficas que apoyen a las personas queer en el fútbol", interpela el cómico al futbolista.

"Sin embargo, si no lo haces, arrojaré el dinero a una trituradora el próximo domingo al mediodía, justo antes de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, y lo transmitiré aquí mismo. No solo se destruirá el dinero, sino también tu estatus como icono gay", avisa Joe Lycett a David Beckham.