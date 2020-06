Multitudinaria despedida a Bradley Lowery con Defoe y sus superhéroes favoritos presentes en el funeral

Bradley Lowery de ocho años llevaba desde los tres luchando contra el cáncer terminal que padecía, era fan del equipo Sunderland y su jugador favorito era Defoe. Éste le dedicó una carta de despedida cuando el pequeño falleció.

Se han vivido momentos de mucha emoción por las miles de personas que se han acercado a despedir al pequeño, entre ellas, el jugador del Bournemouth, Defoe.

Watch as @IamJermainDefoe wears England shirt bearing the name of 'best friend' Bradley Lowery at his funeral https://t.co/mAycMFgbJL pic.twitter.com/fAGjTxCTYH