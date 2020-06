Defoe se despide de su amigo Bradley Lowery con una emotiva carta

Jermain Defoe estaba muy unico a Bradley Lowery. El niño, que murió de un cáncer terminal, tenía como ídolo al ahora delantero del Bournemouth y este ha querido despedirse del joven con una emotiva carta, que ha compartido en redes sociales.

"Adiós, mi amigo, te extrañaré mucho. Me siento bendecido porque Dios te trajo a mi vida. Nunca olvidaré la forma en la que me miraste cuando nos conocimos, con el amor genuino de esos lindos ojos. Es difícil encontrar las palabras para expresar qué significas para mí. Tus sonrisas, la manera en que decías mi nombre, y el amor que sentía cuando estaba contigo. Tu coraje y valentía me inspirarán por el resto de mi vida. Dios te tiene en sus brazos y yo te llevaré siempre en mi corazón. Duerme profundamente, pequeño. Mi mejor amigo", reza la carta.