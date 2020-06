Mourinho: "Quiero continuar en el Manchester United los próximos 15 años"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha declarado sentirse "listo para los próximos 15 años" al frente del club inglés, aunque sabe que el récord de Sir Alex Ferguson "no es posible de emular", ya que los 27 años al frente del club son "únicos", y además es más difícil porque la "gente mira mucho más a corto plazo".

"Estoy listo para esto. Estoy listo para los próximos 15 años, yo diría... Sí, ¿por qué no? Tengo que admitir que es muy difícil debido a la presión de nuestros puestos de trabajo, todo el mundo presionando a los entrenadores y cosas que la gente dice, que 'tenemos que ganar', pero en realidad sólo uno puede ganar y cada año es cada vez más difícil", declaró.

"Lo que intento hacer en el club es mostrar que mi trabajo va más allá de los resultados del fútbol, que va a áreas que la gente no piensa como un trabajo de entrenador. En mi visión, mi trabajo es mucho más que lo que lo hago en el campo y los resultados que mi equipo obtiene en el fin de semana", añadió.

El portugués piensa que la gente se "acostumbró" a Sir Alex Ferguson y a la "estabilidad" de la que dotó al club en su larga carrera al frente de los 'Red Devils', aunque cree que ahora es su momento. "Después de David (Moyes) y el Sr. (Louis) Van Gaal, llego a mi segundo año y espero poder quedarme y dar esa estabilidad que el club quiere. Voy a intentarlo, pero de nuevo, tendré que tratar de merecer eso, pero eso es lo que intento todos los días que trabajo", agregó.

'Mou', campeón de la Copa de la Liga y de la Europa League en su primera temporada, sabe que el éxito es efímero, ya que después de tener éxito un año, "al año siguiente no lo tienes y estás fuera". "Me pasó en el Chelsea, le pasó a Claudio Ranieri en Leicester, le pasará a muchos otros... Hoy en día, la gente mira mucho más a corto plazo", aseguró el exentrenador del Chelsea, Inter, Real Madrid y Oporto.

El técnico destacó la carrera de Sir Alex Ferguson como entrenador del club, una carrera "única" y que no es "posible emular", ya que duró 27 años en los que consiguió 38 títulos, entre los que destacan dos Champions y trece Premier League.

"Nadie va a estar en el mismo club por tantos años, estar en la misma liga por tantos años, creo que (Arsene) Wenger será el último con una historia similar en términos de estar en un club durante tantos años, pero lo que intento hacer en el fútbol moderno hoy en día es tratar de merecer quedarme en el club, porque en este momento, se trata de éxito. En el club, si no tienes éxito no te quedas", prosiguió.

'The Special One' admitió no estar sorprendido de que los entrenadores de sus máximos rivales continúen al frente de sus equipos, como el caso de Antonio Conte, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Arsene Wenger y Ronald Koeman.

"Es normal que todos nos quedemos y creo que es importante sobre todo para la estabilidad de los equipos, es importante que los entrenadores se queden por más de una temporada", afirmó el de Setúbal.

"¿Dónde están estos clubes que van a conseguir a entrenadores mejores que nosotros? No es fácil, y con respecto a los demás, hay otros entrenadores con calidad, pero ¿dónde se puede obtener más experiencia, currículum, conocimiento de cómo hacer que el club mejore?", sentenció.

El Manchester United terminó en sexto lugar la temporada pasada, pero disputará la Champions después de ganar la Europa League frente al Ajax, y debutará en la Premier el 13 de agosto recibiendo al West Ham, aunque antes deberá disputar el primer título en juego de la temporada, la Supercopa de Europa, el 8 de agosto contra el Real Madrid.