Alexia Putellas: "La Asamblea fue la gota que colmó el vaso, los protocolos de la RFEF fallaron"

Alexia Putellas, estrella de la Selección Española y del Barça, fue la encargada de resumir con todo tipo de detalles lo sucedido en las últimas semanas. La catalana salió valiente y decidida para marcar el paso de una rueda de prensa cordial en la que ambas futbolistas fueron claras y concisas en sus mensajes. Además, aclararon que a su vuelta España estarán dispuestas a seguir hablando de esto "hasta dónde podamos explicar"...

"Hemos padecido décadas de discriminación"

El 'alegato' inicial de Putellas: "Desde hace tiempo veníamos reclamando que nos escucharan, estábamos detectando durante décadas una discriminación sistemática con el equipo femenino. Tuvimos que pelear mucho para ser escuchadas, lo que pasó en la celebración fue inadmisible. En la Asamblea, tras el beso de Rubiales a Hermoso, decidimos que no queríamos seguir por ese camino, fue la gota que colmó el vaso. Queremos que haya tolerancia cero, hay un proceso judicial abierto y hay una víctima que es Jennifer Hermoso, sus compañeras vamos a estar a su lado. Además, no hemos podido ser solo futbolistas durante estos días (hemos dormido 4 horas por día esta semana) y hemos aceptado que nuestro papel aquí no era solo ser deportista... La reunión del otro día será un antes y un después, así lo creo. Además, pienso que el fútbol es un reflejo de la sociedad", comenzó diciendo la atacante.

La doble ganadora del Balón de Oro aprovechó para desmentir que quieran cambiar a la entrenadora: "Nunca hemos pedido destituciones, no es nuestro trabajo. Simplemente denunciamos y pedimos que la Federación de todos tenga una tolerancia 0 ante personas que, como dijimos en el comunicado, hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso".

Paredes: "No queríamos venir, fuimos obligadas... estábamos enfadadas"

Irene Paredes, por su parte, también fue directa a la hora de valorar la llamada de Montse Tomé: "No queríamos venir, fuimos obligadas y lo hicimos enfadadas. Nos hemos quedamos para avanzar y para que esto cambie de una vez, los cambios llegarán, ya lo están haciendo. No podíamos dejar pasar esto, es un mensaje a la sociedad y a aquellas mujeres que están sufriendo discriminación".

Tomé, con la voz quebrada y cara de pocos amigos

Antes que ellas compareció Montse Tomé en un tono mucho más distante y lejano. Con la voz quebrada, cara de pocos amigos y sin esbozar ni una pequeña sonrisa compareció la de Asturias en Göteborg. La ovetense, que está viviendo un papelón desde su ascenso al cargo de entrenadora, dio las explicaciones que pudo ante las preguntas de los periodistas, todas dedicadas a su relación con las jugadoras, la famosa convocatoria y el ambiente que se está viviendo en el vestuario en los últimos días.

"Pudo haber fallos de comunicación con las jugadoras"

"Todo lo que ha pasado estos días se escapa de lo deportivo, deberíamos estar celebrando el Mundial pero aquí estamos, lo que tengo claro es que todos somos profesionales. Ese día saqué una convocatoria, la intención siempre fue ayudarlas, entenderlas y escucharlas. Es verdad que pudo haber fallos en la comunicación con las jugadoras, pero siempre hemos querido protegerlas, a ellas y a Jennifer Hermoso", comenzó diciendo Tomé.

"Ellas no lo están pasando bien pero nosotros (staff) tampoco"

La pregunta sobre si había hablado con las jugadoras salió a la palestra: "Sí lo hice pero no con todas, nunca dije que fuera con todas". ¿Quieren las futbolistas a Montse Tomé para el futuro? "Todo esto ha sido extradeportivo y mi intención siempre fue ayudar, no siento que las jugadoras no nos quieran, hay que contrastar la información porque nos afecta a todos, confío en mi trabajado y es lo que queremos hacer, trabajar. Sabemos que las jugadoras lo están pasando mal pero mi staff también", dijo con la voz casi entrecortada. Apenas 3-4 preguntas en un ambiente muy tenso, no hacía falta ver el semblante de Montse Tomé durante los 10 minutos de comparecencia.