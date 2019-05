Mono Burgos: "Me gustaría estar en el homenaje de Casillas para darle un abrazo"

El 'Mono' Burgos participó en el programa radiofónico argentino, 'Perros de la Calle', donde opinó sobre el 'Día del Portero' en España, el 20 de mayo, en homenaje al nacimiento de Iker Casillas. Este movimiento surgió gracias a la iniciativa del exportero del Atlético en la previa del partido ante el Espanyol.

Iker Casillas

"Lo de Iker fue maravilloso. Él todavía sigue pasándolo mal, ahora con problemas de su señora -Sara Carbonero fue operada ayer de un tumor maligno en un ovario-, pero van a salir adelante, seguro que va a salir todo bien".

Y añadió: "Hay que homenajear a la gente en vida. Me pareció que Iker se lo merecía por su trayectoria, había salido del Madrid sin homenaje, ha ganado de todo en su club y con la Selección. Y estas cosas cuando lo estas pasando mal te dan ánimos, a mí me pasó con mi cáncer donde las cartas y toda muestra de cariño siempre da ánimos".

Sobre cómo se le ocurrió que el 20 de mayo fuese el 'Día del Portero', Germán Burgos contó que en Argentina sucedió hace mucho con Amadeo (el 12 de junio, fecha de nacimiento de Amadeo ‘Tarzán’ Carrizo es el 'Día del Arquero' en Argentina). "Me parecía interesante que pasase. Llamé a Rubiales y simplemente les conecté, Iker dijo que lo aceptaba con cariño y en pocos días se hizo", aseguró el segundo del Cholo.

Selección argentina

Sobre si entrenará alguna vez a la Selección: "Sí por supuesto, es algo natural que se va a ir dando. Lo que dice el Cholo es una realidad, siempre tienes tiempo para dirigir la selección, él tiene 49 años y yo 50. Lo que te quita la selección es el día a día y el hasta que no lo sienta de esa forma, que deje el día a día para seleccionar será, no es una excusa, es su posición del presente. Como amigo no hace falta hablar".

River Plate

"Hay un amigo trabajando al que respeto y admiro toda su trayectoria. A Marcelo le deseo lo mejor y digo lo mismo que con la selección, yo sé que tengo que pasar por River, es algo interno, en el caso de la selección con el cholo. El tiempo lo dirá con las necesidades… pero sé que tengo que pasar por ahí, es mi casa", sentenció el Mono Burgos.