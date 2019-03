El Mónaco rechaza el regreso de Falcao y seguirá en el Chelsea

APENAS CUENTA CON MINUTOS EN INGLATERRA

El Mónaco no quiere a Radamel Falcao de vuelta. Al menos no antes de tiempo. Tras apenas estar contando en el Chelsea, donde no juega desde el mes de octubre en gran parte debido a las lesiones, el colombiano estuvo en la ciudad deportiva del cuadro del Principado y se especuló con su regreso, algo que negó el vicepresidente de la entidad. "Está lesionado. Hemos decidido que no vuelva aquí", dijo Vadim Vasilyev.