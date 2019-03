El ministro Manuel Valls, a Benzema: "Si no es ejemplar, no tiene sitio en la selección francesa"

"SI UN MINISTRO FUESE ACUSADO, NO ESTARÍA EN EL GOBIERNO"

Manuel Valls, el primer ministro de Francia, ha hablado acerca del caso de Benzema, asegura que un jugador "debe ser ejemplar" en su comportamiento. En este caso, si el delantero del Real Madrid no lo ha sido, "no tiene sitio en la selección francesa", afirmó. El ministro francés lo ha querido comparar con la política y ha afirmado que si un ministro fuese acusado, no estaría en el gobierno.