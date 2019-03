Messi, sobre la MSN: "La clave es la buena química que hay entre los tres"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha comentado que la buena química que hay en el tridente que forma en el equipo blaugrana junto a Luis Suárez y Neymar es la "clave de todo" el éxito que está teniendo el club, que le llevó a ganar cinco títulos en 2015, y que está "feliz" por ser elogiado por Neymar y jugar junto a un Suárez, a quien ve como "el mejor 'nueve' del mundo".

"Creo que la clave es la buena química que hay entre los tres, tanto dentro como fuera de la cancha. La clase de persona que somos también. Todos queremos lo mejor para el equipo, para el bien del grupo. Eso está por delante de cualquier cosa", aseguró en una entrevista a 'fifa.com'.

Además, esa química se ve trasladada en los elogios del cinco veces ganador del Balón de Oro hacia sus compañeros. "La verdad es que con Neymar me llevo muy bien. Desde el primer día que llegó al club siempre habló maravillas de mí. Me pone muy feliz que un amigo, un compañero, hable de esa manera", recalcó sobre el brasileño.

Acerca de Luis Suárez, admitió que es difícil compararlo con todos los jugadores con los que ha jugado. "¡Son muchos! Lo que sí puedo decir es que hoy por hoy se trata del mejor nueve del mundo. Es un placer jugar a su lado por todo lo que le da al equipo. A eso hay que sumarle que tenemos una muy buena relación fuera de la cancha. Me pone muy contento compartirlo todo con él", destacó.

Juntos, con el resto del equipo y a las órdenes de Luis Enrique, lograron firmar un triplete que en enero de 2015 parecía imposible. "Bueno, es fútbol ¿no? Y en el fútbol puede pasar de todo. No sólo en un año, en mucho menos también. Pero siempre me mantuve tranquilo. Siempre dije que estaba bien y feliz donde estaba. Seguí de la misma manera y por suerte terminó siendo un año muy, muy bueno para nosotros", recordó Messi, quien fue objetivo del rumor que apuntaba a que no tenía buena relación con el técnico blaugrana por aquel entonces.

"Creo que costó un poco al principio. Todo cambio cuesta. Pero una vez que hicimos lo que queríamos, lo que el técnico pretendía, de a poquito fuimos mejorando y rindiendo cada vez mejor. Por suerte completamos un gran año", desveló Messi para dar fe de que se salió de aquel turbio mes de enero trabajando todos juntos en una misma dirección.

Por otro lado, reiteró que le gustaría retirarse jugando en Argentina. "Sí, siempre lo dije. Porque lo soñé desde chiquito, aunque por mi situación se me dio irme de muy chico y no pude lograrlo. Me tocó estar en Europa, debutar en el Barcelona y hacer toda mi carrera acá. Pero sí, me gustaría volver algún día al fútbol argentino. Después, lo que pase de acá en más sólo Dios sabe", auguró.

Y, con la selección de Argentina, espera poder jugar y ganar la Copa América Centenario. "¡Ojalá! Nosotros no vemos la hora de cortarla y poder conseguir un título con la selección. Lo merecemos después de todo lo que venimos peleando. Ya son varias finales las que nos tocó jugar y no poder ganar. Seguramente en algún momento se dará", manifestó.