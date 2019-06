El mensaje de Fernando Alonso a Jesús Vallejo que le emocionó

Jesús Vallejo ha recibido una sorpresa por parte de alguien muy especial para él. Fernando Alonso quiso dejar un mensaje al central de la selección sub-21 y del Real Madrid, reconocido fan del asturiano.

"Quiero mandar un mensaje de apoyo y de fuerza. Te seguimos desde aquí. Sé que tú también sigues muchas de mis carreras. Ahora me toca a mí ponerme delante de la tele. Ya vi que hiciste un buen final de año con el Real Madrid, ahora estás de capitán con la selección y eso es que las cosas te están saliendo bien. Me alegro un montón por ti, así que te mando mucha fuerza, a todos tus compañeros y a ti. A ganar y os seguimos desde casa. ¡Vamos chicos!", dijo Alonso en su vídeo.

Vallejo, visiblemente sorprendido, reconoció sentirse "ilusionado" por ese mensaje. "A pesar de que él no ha podido pelear con campeonatos, me he quedado con su entrega, su lucha, y es un ejemplo de dar el máximo estés donde estés, que es lo que el deportista tiene que hacer", afirma.