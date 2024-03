Mbappé: "Tengo problemas pero el entrenador no es uno de ellos"

Kylian Mbappé marcó tres de los cuatro goles del PSG que valieron para eliminar a la Real Sociedad en los octavos de final de la Champions League. Uno en la ida en París (2-0) y un increíble doblete en Anoeta este martes (1-2), el galo fue elegido MVP del partido y con una sonrisa atendió minutos más tarde a la prensa.

El que puede ser jugador del Real Madrid a partir de junio quiso desmentir los rumores que indican una posible mala relación con Luis Enrique por las últimas ocasiones en las que el técnico asturiano ha decidido prescindir de él durante partidos de la Ligue 1.

"¿Luis Enrique? Tengo problemas pero..."

"¿Luis Enrique? Muy bien, muy bien. No hay ningún problema con él, aunque la gente pueda pensar que sí. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos", empezó diciendo el internacional francés a 'Canal + Francia'.

Antes puntualizó que para él es muy importante la Champions League, el único trofeo que todavía no ha ganado con el PSG: "No tengo ningún mensaje en particular. Sólo que siempre quiero jugar en la Champions. Siempre intento rendir, a veces lo hago, a veces no. Pero nunca seré un jugador que se esconda", aseguró el parisino tras clasificar a su equipo a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Cifras espectaculares en eliminatorias de Champions

El delantero, además, se convirtió este martes por la noche en el sexto jugador con más goles en eliminatorias de Champions League (18 goles empatando a Raúl y Shevchenko). Unas cifras espectaculares que además ha conseguido con apenas 25 años, y los que le quedan... Por delante solo están seis auténticas estrellas del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski y Thomas Müller, en ese orden (datos de @2010MisterChip).

Mbappé, por su parte, ha marcado 33 goles y ha repartido 7 asistencias en lo que llevamos de presente temporada (21 en Ligue 1, 6 en Champions y 6 en la Copa de Francia). Su gran objetivo, al igual que el del propio club, es conseguir la ansiada orejona esta temporada tras seis años y solo una final jugada. Sería el colofón perfecto del mejor jugador en la historia del PSG, que abandonará el equipo en junio de este mismo año.

