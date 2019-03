Marcelo, sobre el Wolfsburgo: "Es muy importante dejar la portería a cero"

Marcelo ha hablado en rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final que enfrentan al Real Madrid contra el Wolfsburgo. El jugador carioca ha pasado lista a toda la actualidad deportiva que rodea al conjunto blanco.

Sobre las declaraciones de Gerard Piqué en relación a los festejos del equipo madridista tras la victoria en el Clásico ha declarado: "Respeto la opinión de Piqué, pero yo celebro todas las victorias, no sólo los títulos".

"Soy lateral izquierdo del Real Madrid, no extremo, esa decisión la tiene el entrenador", ha añadido el doce madridista al ser preguntado si le gustaría jugar en una posición más adelantada. Además, ha opinado que no tener sustituto "no es una responsabilidad" suya.

Por otro lado, el jugador brasileño ha querido destacar que "el partido del sábado ya pasó" y que ahora el equipo "sólo piensa en eliminar al Wolfsburgo". "Es muy importante dejar la portería a cero", ha marcado Marcelo como uno de los objetivos que tiene el equipo de Zinedine Zidane mañana en Alemania.

"Si estamos aquí es porque tenemos opciones de ser campeones de la Champions", ha declarado el lateral madridista al ser preguntado por los favoritos para llevarse 'la orejona'.