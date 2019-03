Marcelo, sobre la lesión de Cristiano: "Espero que pueda estar en la Supercopa de Europa, ¿no?"

El defensa del Real Madrid Marcelo Vieira afirmó que el triunfo de Champions League en la pasada temporada, la Undécima, fue algo "bonito", pero advirtió que durante la pretemporada su "cabeza ya está en trabajar" y "olvidar lo que pasó", con la "mente" puesta en la Supercopa ante el Sevilla.

"La Champions League la hemos ganado, pero cuando llegamos a Canadá, para la pretemporada teníamos en mente que tenemos que trabajar y olvidar lo que pasó. Si nos quedamos con eso en la cabeza, no sirve de nada. Estamos con la cabeza en trabajar y ganar más títulos. Ha sido bonito, pero la cabeza ya está en trabajar", señaló Marcelo este jueves en rueda de prensa.

El defensa brasileño atendió a los medios tras el primer entrenamiento del día en la cuarta jornada de concentración del equipo blanco en Montreal (Canadá), donde afirmó que "la plantilla está muy bien" y que, ante las posibles altas o bajas en la confección del equipo, no es él "quién decide las cosas". "Los que están son grandísimos jugadores y los que no están ahora, también", agregó el brasileño, que reconoció que los jugadores del equipo blanco ya tienen "la mente en la Supercopa".

El Real Madrid se enfrentará al Sevilla el próximo 9 de agosto en la localidad noruega de Trondheim con el primer título de la temporada en juego: la Supercopa de Europa. "El inicio de la pretemporada cuesta un poco, pero tenemos la cabeza para trabajar y estamos trabajando para la Supercopa", agregó.

Apela al escudo y a la grandeza del Madrid

"Desde que llegué al Real Madrid, este club me ha enseñado a defender el escudo y eso hago todas las temporadas. Espero seguir por muchos años dando lo máximo de mí, dejándome la piel en el campo para ayudar al Real Madrid. Todavía es pronto, pero el equipo esta bien. Cuesta un poco al inicio, pero lo veo bien", subrayó. En relación al nuevo preparador físico del Real Madrid, el italiano Antonio Pintus, el lateral reconoció que aunque les "da caña", eso es "normal". "Antonio tiene mucha experiencia, es un grandísimo preparador físico", siguió.

"Estamos aquí para trabajar. Empieza la pretemporada y para ganar hay que sufrir. Estamos con la carita así", bromeó con respecto al posible cansancio de los jugadores, antes de reiterar que "para ganar hay que sufrir". Marcelo desveló que habló con Cristiano y Pepe para felicitarles por la consecución de la Eurocopa en Francia. "Sobre la lesión de Cristiano, no lo sé, espero que pueda estar, ¿no?", bromeó el brasileño ante la dudosa presencia del portugués para la Supercopa tras su lesión en la final de la Eurocopa.

Alaba a Nacho

En relación a su compañero Álvaro Morata, que regresa esta temporada a la disciplina blanca tras dos temporadas en la Juventus de Turín, Marcelo señaló en el equipo siempre han sabido que es "un grandísimo jugador". "Antes era más jovencito y ahora tiene mucha experiencia, nos va a ayudar muchísimo", señaló.

Custionado por el defensa Nacho Fernández y su posible salida del club, Marcelo señaló que es un jugador al que tiene "cariño", pues le ha visto "desde que estaba en el Castilla". "Nacho aporta mucho al equipo. Un jugador quiere jugar siempre, pero personalmente quiero que se quede. Y no solo yo, el equipo entero le quiere mucho y aporta mucho en todos los partidos y entrenamientos", agregó.

El '12' madridista, que fue cuestionado por si la actual plantilla es la mejor con la que ha estado en el club blanco, afirmó que "la plantilla que gana siempre es la mejor" "He vivido muchas cosas en el Real Madrid y he pasado algunos años sin ganar títulos. Han pasado grandes jugadores por aquí. Ahora mismo siempre tiene jugadores con calidad, es difícil decir si es la mejor o la segunda mejor, pero cada año el equipo trata de dar lo máximo posible para ganar títulos", resaltó.

El lateral reconoció que aún se emociona viendo los títulos de la Champions en Lisboa y Milán. "Claro que cuando veo el partido de la Décima es como... me quedo nervioso viendo el gol de Sergio Ramos. Siempre me va a pasar eso, porque es muy difícil la victoria en la Décima y la Undécima", indicó. Marcelo resaltó que la liga de clubes de Estados Unidos y Canadá, la Major League Soccer, es "muy bonita" y que en unos años "será más grande aún". "Quiero seguir en el Real Madrid, pero no hay ningún problema en hablar de la MLS, es muy bonita y me alegro", cerró.