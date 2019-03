Maradona, sobre el banquillo del Nápoles: "Yo me habría quedado con Benítez"

No se viven tiempos felices en Nápoles. El equipo marcha decimotercero, con dos puntos de nueve posibles. Maradona, exjugador del conjunto napolitano, prefiere a Benítez en el banquillo que actualmente ostenta Sarri: "Yo me habría quedado con Benítez", asevera el técnico argentino.

No obstante y a pesar de sus preferencias, se muestra cauto: "Respeto a Sarri, pero, con él, el Nápoles no será un equipo ganador. No hay ni juego ni defensa, y eso no es solo culpa de Albiol, está fallando todo el equipo", afirma sin titubeos. Además, el hecho de que Benítez esté actualmente en el Real Madrid, es un argumento para él: "Que ahora esté en el Real Madrid demuestra su valor como entrenador", asegura sobre el técnico madrileño.

En cuanto a sus favoritos para el Calcio, señala a la Roma como principal aspirante al 'Scudetto': "la Roma se llevará el campeonato", dejando fuera a equipos como Juventus, Milan o Inter.

También se ha referido a la actualidad sobre Blatter: “Ahora está en la cárcel y yo aquí hablando con vosotros. Eso demuestra quien era el ladrón". Por último, y en su política de no morderse la lengua, también se ha referido a Platini: "Es un mentiroso, Blatter le enseñó a robar".