Manuel Valls, crítico con los posibles pitos en la final de Copa: "Silbar al Rey duele a España"

"SI NO RESPETAS A UN PAÍS PIERDES MUCHO DE TI"

Manuel Valls no ve bien que se pite el himno español en la final de la Copa del Rey. El ex primer ministro francés fue entrevistado en 'Al Rojo Vivo', donde aseguró que "es más difícil ser presidente del Barça que del Gobierno". Iceta también se muestra crítico con Bartomeu: "No ayuda a rebajar la tensión".