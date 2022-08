La madre del niño al que Cristiano Ronaldo rompió el móvil: "Es el hombre más arrogante con el que he hablado"

La familia del niño al que Cristiano Ronaldo dio un manotazo y rompió el móvil no olvida lo sucedido ni acepta las disculpas del futbolista portugués. La madre del menor ha explicado en el diario 'Mirror' que el luso le llamó y ha descrito la conversación que tuvieron.

Todo comenzó el pasado 9 de abril cuando el Manchester United perdió 1-0 contra el Everton en el Goodison Park. Al terminar el encuentro, Ronaldo salió del campo visiblemente enfadado ya que el United se alejaba de su objetivo de jugar la Champions League.

En su camino al vestuario, Ronaldo se encontró con la mano de un niño que sujetaba un móvil y lo grababa. El futbolista respondió con un fuerte manotazo y el móvil acabó roto en el suelo. Ya entonces Ronaldo pidió perdón por su comportamiento e invitó al niño a un partido a Old Trafford, ofrecimiento que la familia rechazó.

Entonces, Ronaldo también llamó a la familia. Primero fue uno de sus asistentes para concertar un reunión, que también fue rechazada. Después, el futbolista llamó personalmente a la madre. Sin embargo, tras la conversación la imagen de la mujer sobre Ronaldo no ha cambiado y lo ha calificado como "el hombre más arrogante" con el que ha hablado.

La conversación entre Ronaldo y la madre del niño

Cristiano le dijo que no era mal padre y la invitó a conocer a su familia, pero la madre del niño también rechazó esta oferta. "Nunca dije que fueras un mal padre'", le contestó la mujer, a lo que Ronaldo respondió asegurándole que tuvo una infancia difícil con la pérdida de su padre". "Todo el mundo tiene una historia de sollozos Ronaldo, perdí a mi padre joven, he tenido cáncer", le replicó ella.

Cuando se produjo el incidente, la madre del niño publicó un mensaje en Facebook preguntándose qué opinaría Ronaldo, que es padre, si alguien tratara así a sus hijos. Otra de las críticas que hizo en 'Mirror' fue que nunca la llamó por su nombre (Sarah) y tampoco mencionó el nombre de su hijo (Jacob), mientras que siempre utilizó el nombre Jack a pesar de que le corrigió.

"Sé que el niño tiene problemas", asegura que le dijo Ronaldo a lo que ella respondió que "no tiene un problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema". Por otro lado, Ronaldo se defendió del incidente diciendo que no había "golpeado, matado o pateado a nadie".

Explicaciones insuficientes

La mujer se pregunta en el citado medio si herir la mano de su hijo no era golpear. Además, ha explicado que no se da por satisfecha con la multa y la advertencia impuestas por la Policía y que su objetivo es seguir luchando para que el futbolista "no se salga con la suya".