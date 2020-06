Ve la luz el tráiler de 'Take the ball, pass the ball', el documental sobre el Barcelona de Guardiola

'Take the ball, pass the ball' es el documental que en noviembre verá la luz sobre el Barcelona de Guardiola, uno de los grandes equipos de la historia del fútbol. Se ha dejado ver en un primer tráiler en el que aparecen jugadores que formaron parte de aquel equipo.

Messi, Xavi, Henry, Puyol o Mascherano son algunos de los rostros más conocidos. Todos ellos hablan de la filosofía que implantó Guardiola en el equipo y de la rivalidad que existía con José Mourinho.

Take The Ball, Pass The Ball: trailer for documentary on Barcelona's Guardiola years – video https://t.co/CxuL06fZ7V pic.twitter.com/rqwzvoQmJm — Guardian sport (@guardian_sport) 17 de octubre de 2018

Esta película verá la luz el 9 de noviembre.