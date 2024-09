Luis Enrique: "Si me quitas el 50% de mi sueldo por no hablar con la prensa, lo firmo"

Que la relación de Luis Enrique con la prensa ha sido muchas veces tensa no es ni mucho menos un secreto. El asturiano ha tenido enganchones e intercambios de opiniones con algunos periodistas tanto en su época de jugador como ahora en su trayectoria en los banquillos. Y, en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el Rennes, el entrenador del PSG llegó a asegurar que estaría dispuesto a renunciar "hasta el 50 por ciento" de su sueldo para no tener que hablar nunca más con la prensa.

"Yo me lo paso muy bien con vosotros (los periodistas). Me lo paso muy bien con la prensa hablando. Me encanta hablar. Hablo todo lo que puedo hablar en las ruedas de prensa. Lo hago, además, en diferentes idiomas. Pero fue una reflexión espontánea. Y es cierto. Si ahora mismo me das un papel y me dices, si no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25% o me dicen el 50%, lo firmo. Pero me parece que va a ser imposible porque los contratos de los clubes obligan al entrenador a hablar. Yo me lo paso bien. Sobre todo las de postpartido. Repito. Me lo paso muy bien", explicó Luis Enrique.

En otro orden de cosas, Luis Enrique abordó el asunto del calendario y se mostró a favor de reducir partidos.

"Yo estoy a favor del calendario reducido. Los actores son los que tienen que hablar. Es un calendario cargado, pero para ellos (Inglaterra), el nuestro no es tan cargado", apuntó el técnico asturiano.

"Queremos pasar a la historia y para ello tenemos que ganar todo lo que podamos"

Respecto a los objetivos de la temporada, Luis Enrique afirmó que es muy consciente de la presión que rodea al PSG.

"Hay presión interna, del personal. Conozco las normas y los objetivos del club. Queremos pasar a la historia y para ello tenemos que ganar todo lo que podamos, la competición más importante. La presión es propia de un gran club y así tiene que ser", admitió Luis Enrique.

El entrenador español aseveró que su mente está en el partido ante el Rennes y no piensa, de momento, en el duelo de Champions ante el Arsenal.

"Desde el inicio del partido, en ningún momento pienso en el partido del Arsenal. Hay que ganar el partido del Rennes, ese es el partido importante. Lo otro es futuro cercano, pero futuro. El futuro no me interesa", explicó Luis Enrique.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com