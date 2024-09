Luis Enrique, sobre Kylian Mbappé: "Una maravilla de jugador. ¡Qué pena que se haya ido al Real Madrid!"

Luis Enrique, entrenador del PSG, ha hablado de diversos temas y se ha sincerado en el documental 'No tenéis ni **** idea' de Movistar +, donde a la largo de tres capítulos habla sobre diversas cuestiones. El técnico asturiano aborda, por ejemplo, la figura de Mbappé y da su opinión sobre el delantero parisino.

"En el caso de Kylian Mbappé me encontré con un jugador maravilloso y una persona de un nivel personal excepcional, como pocas veces uno se puede encontrar cuando llega y ve un jugador de este nivel... Humano, cariñoso, cercano. Una maravilla de jugador. ¡Qué pena que se haya ido al Real Madrid!", destaca Luis Enrique.

En otro de los momentos destacados del documental Luis Enrique es preguntado por cómo le afectan las críticas a él y su familia y el entrenador del PSG admite que claro que le afectan, aunque reconoce que "tengo la piel ya muy gorda".

"Tienes razón, es mentira: sí me afecta. No hay persona a la que no le afecte algo negativo. Sí me afecta, pero tengo la piel ya muy gorda. Se han dicho tantas cosas de mí... Prefiero que haya muchas críticas, cuantas más mejor, porque al final le gente dirá: 'no puede ser que haga todo mal, algo hará bien'. No me encuentro a disgusto cuando hay esa situación, pero prefiero que hablen bien de mi, claramente", explica Luis Enrique.

"Fue horrible la eliminatoria del Barça"

El entrenador asturiano también desvela cómo vivió la eliminatoria de la temporada pasada ante el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League y reconoce que fue un momento "horrible" y complicado tanto para él como para su familia.

"Fue horrible la eliminatoria del Barça, lo siento. Se unió todo lo emocional: volver a casa es una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador... Fue una sensación horrible para mí, horrible para mis hijos y mi mujer, espero no volver a jugar contra ellos esta temporada. ¡No me puedo imaginar una final contra el Barça, no! Parecería un azucarillo, espero que no se de", indica Luis Enrique.

