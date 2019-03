Luis Enrique: "Merecemos ganar esta Liga"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha asegurado después de la victoria contra el Espanyol en el Camp Nou que tras seguir líderes a falta de una jornada "sólo falta rematarlo en Granada y ganar la Liga". "Creo que la merecemos por las jornadas que llevamos como líderes", añadió.

El técnico, respecto al partido, se ha mostrado satisfecho por cómo el equipo ha gestionado "momentos de máxima tensión". "Demostramos que somos un bloque completo en ataque y en defensa. no recuerdo ninguna ocasión real del Espanyol y hemos tenido un buen ritmo desde el inicio", ha apostillado.

El pinchazo del Atlético de Madrid contra el Levante no cambia nada para el preparador azulgrana. "Nos da igual. Hubiera preferido que hubiera empatado el Valencia. El Atlético ha hecho una temporada bestial", ha comentado.

En este sentido, ha afirmado que no se fían "de nada" en referencia a medirse al Granada, ya salvado. Luis Enrique ha insistido en que este desenlace de Liga "no es el que esperábamos, pero así es el fútbol". "A día de hoy hay dos equipos que pueden aspirar a ese premio. Hay tensión. El campeón es el mejor durante 38 partidos. Es la Liga más dura de Europa y está demostrado", ha agregado.

El entrenador ha comentado que jugar fuera la última jornada "siempre tiene la desventaja de que hay aspectos que no controlas". "Espero que juguemos de forma precisa para completar el trabajo. Estamos positivos a tope, no nos puede afectar ni el rival, ni el árbitro y debemos concentrarnos en los detalles", ha insistido.inalmente, el responsable del banquillo azulgrana ha defendido el estilo futbolístico de Guardiola: "Es un referente claro para todos los entrenadores. Que gane o no la Champions me la refanfinfla, me gusta lo que aporta al fútbol. No creo que haya un aficionado que no lo quiera en su equipo".