Luis Enrique: "¿Isco? No he llamado a Solari, sé cómo entrenan los jugadores"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español de fútbol, evitó hablar de las ausencias en la última lista de 23 convocados y al ser preguntado por Iker Casillas, sin citarle, dijo que valora a "cada jugador, tenga la edad que tenga".

Luis Enrique ha revolucionado su convocatoria con ocho novedades -Bernat, Sergi Goméz, Jesús Navas, Dani Parejo, Canales, Fabián Ruiz, Jaime Mata e Iker Munianin- para los dos primeros partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, ante Noruega en Mestalla y Malta en Ta'Qali.

Con las bajas por lesión de Dani Carvajal, Diego Llorente y Iago Aspas, el seleccionador español prescinde para el arranque del camino a la Eurocopa 2020 de jugadores de peso como Isco Alarcón, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara o Koke Resurrección. "No tengo nada que decir de los jugadores que no están. Es un día feliz para los que están dentro", dijo Luis Enrique, que fue preguntado por Iker Casillas.

"Valoro a cada jugador español que juegue, tenga la edad que tenga. Estoy encantado de que haya muchos españoles para ser seleccionados y jueguen en sus equipos. Eso vale para cualquier jugador, esté en la lista o no", comentó. Otro nombre propio por el que preguntaron a Luis Enrique fue Gerard Piqué, el central del Barcelona que tras el Mundial de Rusia quiso dejar la selección por decisión personal.

"No tengo que opinar nada al respecto, porque no hablo de jugadores que no estén en la lista", declaró. Luis Enrique desveló que para hacer la lista de 23 ha manejado una de 62 jugadores, "menos los que se han lesionado después". "No hay que hacer una lista de gente que te caiga bien, sino para llevar la idea que queremos hacer en un terreno de juego y que den resultados", comentó.