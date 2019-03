Luis Enrique: "Si hemos ganado Liga y Copa, la Supercopa no tiene sentido"

"No sé qué interés hay en algún estamento en poner impedimentos en cosas lógicas que deben evolucionar"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha celebrado el título de la Supercopa de España conquistado tras ganar al Sevilla FC en el Camp Nou (3-0) y en el Sánchez Pizjuán (0-2) aunque ha asegurado que no tiene "ningún sentido" para él que se juegue esta competición cuando hay un único campeón de Liga y Copa.

"Nos gustan todos los trofeos, veis la intensidad con la que han competido los jugadores. Tampoco entiendo muy bien por qué se realiza una Supercopa cuando hay un campeón de Liga y Copa, lo digo ahora que hemos ganado. Para mí no tiene ningún sentido", dejó claro en rueda de prensa.

Prosiguió, sin especificar, con sus quejas. "No sé qué interés hay en algún estamento en poner impedimentos en cosas lógicas que deben evolucionar. El fútbol no puede estar anclado en el pasado y en métodos arcaicos. Hay que ir evolucionando, los jugadores y entrenadores lo hacemos, y los estamentos también deberían, si no lo hacen es una gran cagada", apuntó ambiguo.

De todos modos aseguró que ganaron el título de forma "justa". "Aún así contentos porque el rival nos ha puesto en complicaciones y lo resolvimos. El rival nos ha exigido al máximo, salimos victoriosos de forma justa", ahondó en este sentido el técnico asturiano.

"Estoy muy contento y satisfecho por lo que he visto en el terreno de juego, por la participación de jugadores que están al cien por cien en dinámica pero desconocen muchos movimientos y situaciones de juego que necesitamos dominar y muy contento. El Sevilla ha estado muy bien al inicio, quizá pudo merecer algún gol, pero el gol de Arda les ha servido a los nuevos para meterse en el partido y afrontarlo con tranquilidad", comentó sobre los fichajes, todos titulares.

Y es que el objetivo que tiene esta temporada es que "participen todos los jugadores". "Así somos más fuertes y superaremos momentos complicados y reinará la competencia y exigencia máxima en cada entreno. Estoy convencido de que es el mejor camino para ver al mismo Barça de estos años y tener más recursos", comentó.

Orgulloso de sus jugadores

"Soy muy afortunado por tener un grupo de jugadores único que no dejan de sorprenderme en cada partido. Son únicos y diferentes, los que se incorporan tienen unas ganas enormes de emular e intentar copiar lo que hacen los jugadores que llevam años aquí. Un enorme placer y no puedo sentirme más afortunado", señaló tras serle recordado que ha ganado 8 de 10 títulos posibles como técnico blaugrana.

Y en cuanto a Leo Messi, autor de un gol y de una asistencia a Arda Turan en su doblete, señaló que "tendrá chispa toda su vida".

"Si le pones de lateral y quisiera jugar de lateral sería le mejor del mundo. Es el fútbol en esencia. No creo que la edad le vaya a pesar porque lo saldaría con su inteligencia futbolística", argumentó.