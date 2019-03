Luis Enrique: "El Guangzhou me sorprendió y no será un trámite"

El Guangzhou me parece un equipo acostumbrado a ganar. Vi el partido con el América, me ha sorprendido

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que el Guangzhou Evergrande chino que "no será un trámite" en semifinales del Mundial de Clubes y ha añadido que está sorprendido por el nivel del campeón asiático, que ha eliminado al América de México y que cuenta con un jugador "top" como el exjugador del Real Madrid Robinho.

"El Guangzhou me parece un equipo acostumbrado a ganar. Vi el partido con el América, me ha sorprendido. Está Paulinho, Robinho, Ekelson, el lateral derecho podría jugar en España, lo hicieron bien ante América... No será fácil y no será un trámite, no nos fiamos", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, apeló al partido del Guangzhou frente al América de México de cuartos de final, en el que los chinos ganaron 1-2 con remontada incluida en los minutos finales. "Fíjate en el América. No cometeremos el error de pensar que mañana no hay rival, no venimos a pasearnos", recalcó al respecto.

"Hemos analizado al Guangzhou, sacan bien el balón, el brasileño Goulart es su mejor jugador, el capitán juega bien, disculpad no recuerdo los nombres. El perfil de los jugadores chino es de jugadores trabajadores. Pero con calidad y se mueven bien. Robinho tiene 31 años, una edad buena para seguir jugando, es un futbolista de calidad top", desgranó Luis Enrique sobre el rival.

Así, no se fía de un equipo al que deben ganar para perseguir el sueño de ganar un Mundial que "hace mucha ilusión". "A los culés, a los jugadores, a mí como entrenador, al presidente. Todos estamos ilusionados por ganar este título, sería un broche maravilloso ya sea el quinto del año o el segundo de la temporada. Estar aquí en Japón supone un estímulo enorme. No es fácil jugar un Mundial de Clubs", se sinceró.

Por otro lado, no quiso desvelar si Neymar podría jugar la final en caso de llegar a ella, si bien dejó intuir que el brasileño se prepara para ello. "Neymar sigue con su recuperación. Que vosotros no le veáis entrenar, no quiere decir que no esté entrenando. Sigue su proceso. No soy partidario de asumir riesgos con los lesionados, ya veremos, antes de llegar a una final hay que ganar la semifinal", argumentó.

En cuanto al 'jet lag' y el estado de forma, le restó importancia y negó que vaya a ser excusa. "Venimos con meses intensos de competición, veo al equipo bien, el mejor momento físico debe llegar en mayo, con las finales. Veo al equipo en una línea muy buena, muy positiva. Y con muchas ganas de hacer un buen Mundialito", recalcó.

"Ante el Dépor hay 75 minutos de fútbol de gran nivel, llegó la relajación por ver el partido hecho y con la relajación llegan errores. Si nos relajamos es lógico que cometamos errores. El objetivo es que pase lo menos posible", rememoró sobre el empate ante los gallegos en el Camp Nou (2-2), pese a contar con una diferencia de 2-0 ya en la segunda parte.