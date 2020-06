Luis Enrique: "He estado maravilloso en el descanso, lo normal hubiera sido matar a los jugadores"

El seleccionador nacional Luis Enrique Martínez reconoció que no habían tenido su "mejor noche" en la derrota de este lunes en el Benito Villamarín ante Inglaterra (2-3) y aseguró que pese a la primera parte mala que firmaron su equipo "no necesitaba una crítica ni tres cambios al descanso", mientras que también dejó claro que tiene "personalidad" para afrontar cualquier tipo de crítica, aunque advirtió que siguen dependiendo de sí mismos para pasar a la Final Four de la Liga de Naciones.

"No ha sido nuestra mejor noche, esperábamos no sufrir tanto y nos ha costado mucho presionar y ellos han tenido muchas transiciones. Hemos estado imprecisos en el inicio del juego y nos ha costado, también hemos tenido errores a nivel individual y el gol ha sido medicina para ellos y veneno para nosotros", indicó Luis Enrique en rueda de prensa.

El asturiano insistió en que la "primera parte fue dolorosa", pero prefirió centrarse en "algo positivo" como la segunda parte, donde presionaron "mejor" y lograron "encerrar" a su rival. "Hemos tenido ocasiones para darle vuelta, pero en una noche tan aciaga han contado con el factor suerte y esos remates que no han llegado", comentó.

"Soy un entrenador experto, con mucha personalidad y estoy preparado para cualquier fiesta", añadió sobre si espera críticas. "Nos queda un partido fuera y tenemos que ganar. La mejor noticia es que depende de nosotros", subrayó de cara a sus opciones de pasar a la 'F4'.

El asturiano recalcó que su rival defendió "bien" y que salió "al contragolpe con tres jugadores de nivel mundial como Sterling, Kane y Rashford, sobre todo si tienen espacios". "Teníamos la intención de presionar y de quitarles el balón, pero han encontrado soluciones y en tres transiciones han hecho tres goles", expresó.

"Dentro del campo los jugadores son los protagonistas. Cada entrenador tiene su método y en mi caso depende de lo que he visto. A veces pegas una patada en la mesa y tienes que cagarte en todo y a veces no, pero no cambiaron por eso las cosas. Con la actitud que me ha demostrado este equipo no necesitaba una crítica ni tres cambios, sólo reforzarle, matices a nivel táctico e intentar meternos en dinámica positiva. Al final nos han faltado diez minutos, si hubiese llegado un poco antes el segundo gol, el tercero lo habría marcado el estadio", sentenció Lus Enrique.