Luis Enrique: "El día que Messi se vaya, el Barcelona seguirá ganando títulos"

España afronta la segunda de esta nueva edición de la Uefa Nations League y Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa para valorar el partido de mañana ante Ucrania.

Luis Enrique ha salido en defensa de sus jugadores al ser preguntado por las críticas volcadas sobre esta nueva generación de futbolistas: "Para ser jugador de fútbol profesional tienes que saber encajar las críticas, como seleccionador más. La temporada de De Gea ha sido, para mí, de notable alto, rozando el sobresaliente. Es cierto que la generación de las Eurocopas y el Mundial fue única, pero nos abrieron las puertas para que ahora podamos seguir ganando trofeos internacionales".

Luis Enrique reconoce que le gustaría que todos los jugadores debutaran, pero que elegirá "en función de cómo entrenen". "Quiero tener a los 23 preparados para competir y explico los roles que va a tener cada uno sin saber quién va a jugar, así les tengo listos", ha asegurado el seleccionador.

Uno que debutó en el empate ante Alemania es Ansu Fati. Luis Enrique ha sido preguntado por la joven perla culé: "No me sorprende su rendimiento, porque he visto todos sus encuentros en el Barça. Su tranquilidad, su madurez y su naturalidad si que me han sorprendido. Es un jugador diferente".

Como no podía ser de otra forma, Luis Enrique también ha recibido preguntas sobre el culebrón del verano y el anuncio final de la continuidad de Leo Messi en el Barcelona: "Es un tema muy delicado. Creo que los clubes están por encima de todas las personas. El Barça ha ganado siempre. Me hubiera gustado mucho que ambas partes hubieran llegado a un acuerdo. El día que Messi se vaya, el Barcelona seguirá ganando títulos".