1-1. España rescata un punto en la Nations League con un gol de Gayá en la última jugada frente a Alemania

En la última jugada del partido, España empató su primer partido de la segunda edición de la Nations League ante Alemania. El día en el que volvía a debutar Luis Enrique, la Selección tuvo que remar a contracorriente tras un gol alemán de Werner en el minuto 51 a pase de Gosens. Un centró de Ferrán Torres lo cabeceó Sergio Ramos y apareció Gayá solo, y en posición correcta porque le habilitaba un defensa alemán que estaba en el suelo en la línea de fondo, para poner el gol del empate y rescatar un punto en la última jugada.

Primera parte con muchas ocasiones

Las dos selecciones mostraron su verticalidad en la primera parte, con un fútbol muy dinámica obligando a ambos portero a tener que hacer acto de presencia para evitar que cayeran los goles en el marcador. De Gea tuvo que detener tres disparos de Alemania en los primeros quince minutos. Low sorprendió con un esquema de tres centrales, centrando mucho la posición de Sané, acercándolo a Werner.

Poco a poco, España fue creciendo en el partido y gozó de una ocasión de esas que no se pueden fallar. Emre Can hizo una mala cesión hacia Sule. El pase se quedó a medias entre el defensa y el portero, por eso, Trapp trató de salir rápido para anticipar el movimiento de Rodrigo, que corrió hacia el balón ante el error en la entrega del futbolista del Dortmund. Pero la salida del arquero alemán no fue buena, se pasó de largo y no contactó con el balón, dejando el gol a Rodrigo en bandeja a puerta vacía. Pero el nuevo jugador del Leeds tardó en armar el disparo y dio la oportunidad a Trapp de reaccionar y neutralizar el tiro. Minutos después, gozó de otra oportunidad pero atajó el disparo Trapp.

Alemania pudo cerrar el partido a la contra

Alemania salió bien a la segunda parte. La selección germana aprovechó su momento para adelantarse en el marcador. Werner, que se pasó todo el partido tirando desmarques en profundidad para tratar de atacar la espalda de la adelantada defensa española, sacó un rápido disparo en cuanto le cayó un balón en el área. Gundogan realizó un gran pase en largo hacia el sector derecho por donde apareció Gosens y este centro hacia Werner, quien tras un recorte sobre Pau Torres sacó un derechazo imparable para De Gea.

La lesión de Sané dio paso a la versión más defensiva de Alemania. Se fue el del Bayern de Múnich y entró Ginter para jugar como central y adelantar la posición de Can. Antes de esto, Sané pudo asistir a Werner, en una jugada que pudo ser el segundo de Alemania, tras una conducción rápida y un pase que dejaba solo al '9' alemán. Pero el pase no fue certero y el delantero del Chelsea llegó forzado y erró la ocasión.

Gayá evitó la derrota

España tuvo más posesión tras el gol de los locales pero generaba poco peligro. Las oportunidades más claras las tuvieron Rodrigo, con un disparo a la media vuelta, y Thiago, con un lanzamiento que buscó la rosca pero se le marchó por poco. En la última jugada, apareció Gayá solo para mandar a la red el gol que rescataba un punto en el segundo debut de Luis Enrique en el banquillo español.

Antes del gol del empate, el árbitro anuló un gol de cabeza de Ansu Fati al decretar falta de Ramos en el salto con el defensa.