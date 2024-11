Luis Enrique confirma que tuvo una oferta del Atlético en 2011: "Es cierto pero ya había dado mi palabra a otro club"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, compareció en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid en la jornada 4 de la UEFA Champions League y admitió que tuvo una oferta del club rojiblanco en 2011, justo antes de que el argentino se convirtiera en el nuevo entrenador del equipo colchonero.

"Es cierto, pero ya había dado mi palabra a otro club y no iba a romperla. El Atleti tuvo suerte de encontrar a Simeone, yo no habría durado ni la mitad de año, no tengo esa energía. Encontró al mejor entrenador que podía tener, como lo demuestra su trayectoria y los títulos que ha conseguido en once temporadas", señaló el técnico asturiano.

Luis Enrique elogió la labor de Simeone al frente del Atlético de Madrid y ensalzó el tiempo que lleva en el banquillo rojiblanco.

"Volveré a ver al señor Simeone, de jugador ya lo tuve enfrente y muchas veces como entrenador. Admiro mucho cuando un entrenador aguanta tantos años en un clubgrande, con la dificultad que eso acarrea de encontrar la energía, de convencer a los jugadores", analizó Luis Enrique.

"El Atlético mostrará su mejor versión, la más competitiva, la más fuerte y seria"

El asturiano destacó la capacidad de motivación de Simeone y se mostró convencido de que en el Parque de los Príncipes "mostrarán su mejor versión, la más competitiva, la más fuerte y seria".

"Tienen muchos internacionales acostumbrados a jugar partidos de alto nivel, no tengo duda de que van a competir. Si el que pierde gana luego los cuatro que quedan se clasifican, luego no es un partido decisivo", señaló el entrenador del PSG.

Luis Enrique mostró su absoluta confianza en sus jugadores, pese a que los dos últimos duelos en Champions se han saldado con una derrota ante el Arsenal y un empate contra el PSV Eindhoven.

"Firmaría tener los mismos números que contra el PSV. No tengo duda de que seremos uno de los equipos que más goles va a marcar. Me preocupa generar un número alto de ocasiones de gol, es mi objetivo como entrenador. trabajamos semanalmente para mejorar la efectividad, pero nuestras obligaciones son tener las estadísticas del día del Girona y el del PSV, fue un global muy positivo. Un jugador no garantiza un número de goles y tratamos de resolverlo en el mercado", explicó Luis Enrique.

"Estoy satisfecho con el rendimiento de mi equipo en ataque y en defensa"

Respecto al diferente rendimiento entre la Ligue 1, donde el PSG es líder, y la Champions, donde son 19º, Luis Enrique defendió que "tenemos siempre la misma cara".

"Tenemos siempre la misma cara, en la Champions el nivel es máximo, pero estoy satisfecho con el rendimiento de mi equipo en ataque y en defensa, en estadísticas somos de los mejores y firmaría repetirlas aunque, obviamente, con otros resultado", concluyó Luis Enrique.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com