¡Una auténtica barbaridad! El gol de Erling Haaland que va directo al museo de los mejores goles de la Champions

Erling Haaland deslumbró anoche a toda Europa con uno de esos goles que se recuerdan durante muchos años y que siempre estará en los recopilatorios de los mejores goles de la Champions League. El Manchester City aplastó (5-0) al Sparta de Praga y lo hizo con dos goles del delantero noruego, el primero de ellos una auténtica obra de arte. Y es que el ariete nórdico se inventó un remate de espuela de espaldas, al más puro estilo Zlatan Ibrahimovic, para mandar a la red un centro de Savinho.

El remate recordó a aquel golazo que el delantero sueco anotó ante Italia en la Eurocopa de 2004. Esta vez, a diferencia del remate de Ibrahimovic, el balón botó en el suelo, un remate picado ante el que nada pudo hacer Vindahl, portero del Sparta de Praga. El City suma siete puntos en tres partidos y es tercero en la clasificación de la Champions League, justo por detrás de Aston Villa y Liverpool (9 puntos).

La propia Champions League rescató ese golazo de Haaland como uno de los mejores de la tercera jornada, junto a uno de los tres que anotó un imperial Raphinha frente al Bayern de Múnich.

Guardiola, sobre el gol: "Para un ser humano no es normal"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue preguntado sobre si esos goles son "normales" para Haaland y fue tajante: "Yo diría que no. Para un ser humano yo diría que no".

El técnico catalán reconoció que está muy satisfecho con la paciencia que está teniendo Erling Haaland de cara a puerta y subrayó los férreos marcajes que recibe en cada partido.

"Sé que no es fácil para él, porque defienden en el área, no hay espacio, tres defensas centrales con él, dos centrocampistas de contención cerca de él... literalmente no hay espacio. Ya sabes, en cada centro lo abrazan y lo empujan, así que no es fácil", analizó Guardiola.

"Pero hablé muchas veces con él. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener positividad. Erling tiene una capacidad increíble, puede tocar 15 balones, 20 balones, pero tiene siete u ocho oportunidades. Es increíble el talento que tiene este chico", subrayó el técnico español.

La goleada del City ante el Sparta de Praga la abrió Foden, mientras que Stone y Nunes también vieron puerta en una noche mágica europea en el Etihad Stadium.

