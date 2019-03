Luis Enrique: "¿Calendario? Está Mr. Business, hay mucha pasta y negocio"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha señalado en la previa del partido de ida de la Supercopa de España ante el Sevilla que empieza la temporada y que deben ir "a por todo" ante un rival "atractivo", del que espera un estilo ofensivo en base a su nuevo entrenador, Jorge Sampaoli.

"Empezamos quizá no con el ritmo deseado, no el perfecto, pero no lo hemos hecho nunca por lo larga que es la temporada. No va a servir de disculpa, empieza la temporada y hay que ir a por todo", reconoció en rueda de prensa.

Cree que llegan al partido como habían planeado. "No hemos hecho viajes tortuosos que complican la recuperación de los jugadores, llegamos en una buena condición, nada comparable con el año pasado con Supercopas en prórroga, un viaje de cinco horas. Circunstancias diferentes que no hace que vayamos a ganar, espero que sí, pero las circunstancias son óptimas", comentó.

Aunque no está preocupado, analiza los nueve goles encajados en cuatro partidos de pretemporada. "Muchos de ellos vienen por errores individuales que estos jugadores no suelen cometer. Ha sucedido en cada pretemporada y no es cosa que me preocupa porque conozco el nivel de mis jugadores y con la competición el equipo se va a ir conjuntando y seremos un rival peligroso, pregunta a los rivales. Es la línea a seguir y a mejorar", celebró.

Y el primer rival oficial que tendrán es un Sevilla renovado, en el banquillo con Sampaoli y con muchas caras nuevas. "Se aprecia un Sevilla diferente con muchos cambios desde el principal, su entrenador, y la filosofía que Sampaoli lleva con sus equipos, que me gusta y es atractiva para el espectador, que convierte al Sevilla, si ya era peligroso, en altísimo en esa peligrosidad", reconoció.

"El Sevilla se asocia, está bien estructurado a nivel defensivo y ofensivo, y es peligroso por la calidad de sus jugadores y se ha reforzado bien. Ha sido un referente en Europa y en nuestra Liga, y creo que lo seguirá siendo porque me gusta su trabajo y lo que genera el Sevilla", señaló al respecto.

Además, cree que si no ganan el título será porque el Sevilla habrá sido mejor. "Espinas clavadas pocas, creo que ninguna. Si no ganas la competición es porque el rival lo ha merecido más, se les felicita y ya está. Nos centramos en la Supercopa, un título importante y empezar de la mejor manera sería ideal. Pero tendremos complicaciones, el rival, el calor de Sevilla que es especial, y la calidad del adversario", aseveró.

"Ha hecho un buen mercado, como suele hacer el Sevilla. Entiendo que están en preparación y adaptación, aunque llevan más semanas que nosotros. Veremos un partido creo que muy atractivo por la idea de los dos entrenadores. Me gustan los entrenadores con filosofía de ataque, es algo atractivo. Su filosofía me gusta y me atrae, está claro que tiene buen gusto si le gusta el Barça y le deseo muchos éxitos", apuntó sobre Sampaoli.

Pero, centrado en su Barça, aseguró que lo que más le gusta es la actitud de sus jugadores. "De los que llevan más años, menos años y de los nuevos. Con la actitud de mejora en cada entrenamiento, no he tenido que incorporar más intensidad a ningún entrenamiento. Eso hace que el equipo gane títulos. Luego hay cosas a mejorar, estamos en ello, no me preocupa", argumentó.

"Ver a Messi jugar a fútbol es siempre una muy buena noticia, con la camiseta que sea. Con la del Barça lo puedo hacer cada día, disfrutarlo. Con la selección, con lo que representa para él, es buena noticia para el fútbol", aseguró sobre el hecho de que Messi haya apostado finalmente por no dejar la albiceleste.