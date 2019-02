El Rayo gana por la mínima al Alavés en Mendizorroza y sale del descenso

Un gol de cabeza de Raúl de Tomás en el minuto 47 sacó este lunes al Rayo Vallecano de los puestos de descenso al superar al Deportivo Alavés por 0-1 en el cierre de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander.

Con este triunfo, los madrileños suman 23 puntos y consiguen los tres puntos en el Glorioso, que no perdía en su feudo desde el 29 de abril de 2018 y volvió a hincar la rodilla ante un rival. El choque arrancó con las gradas con muy público debido a la protesta que secundaron los seguidores de ambos equipos por los horarios de los partidos, que consistió en no ocupar su localidad hasta el minuto cinco.

En este tiempo, a los tres minutos, Alex Moreno estuvo muy cerca de abrir el marcador en un contraataque del Rayo, pero los reflejos de Fernando Pacheco evitaron el primer gol de los vallecanos. Raúl de Tomás tuvo otra ocasión dentro del área, pero su remate no encontró portería y fue el Alavés el que comenzó a crear peligro por su banda izquierda, ocupada por el ghanés Wakaso Mubarak, en una disposición poco habitual.

El africano colocó varios balones consecutivos en el área rival que no encontraron rematador hasta que el argentino Jonathan Calleri alcanzó uno de esos pases en el minuto once, pero su disparo se marchó alto. El bonaerense estuvo muy activo, pues dos minutos antes estuvo a punto de sorprender al guardameta macedonio Stole Dimitrievski con un gran cabezazo que llevaba mucho peligro e intención.

Tras el primer cuarto de hora, las dos escuadras tuvieron alternativas y consiguieron aproximarse al área rival, pero sin poner en complicaciones a ninguno de los dos porteros. El Rayo intentó finalizar las jugadas, pero le costó generar ocasiones para plantarse delante de la portería local.

Antes del descanso, en el 44, Jorge Franco "Burgui" se hizo con un pase filtrado de Borja Bastón, pero el extremeño estrelló el balón en el poste con un disparo con la pierna derecha. El Rayo saltó con fiereza al terreno de juego tras el paso por vestuarios y apretó al Alavés en su campo, hasta que Embarba se encontró con el poste en un disparo desde fuera del área.

La jugada no acabó ahí porque los rayistas insistieron y Raúl de Tomás anotó el a la postre único tanto de la noche con un cabezazo impecable que batió a Pachecho en el 47. El Alavés no se arrugó cuando recibió el gol en contra y se volcó hacia la portería visitante con varias llegadas que, sin embargo, no fueron suficiente para inquietar al portero macedonio visitante.

En el 63 Jonathan Calleri aprovechó un rechace para intentar sorprender desde fuera del área que despejó la zaga del Rayo con acierto y evitar así poner en problemas a su guardameta. El conjunto de Míchel no renunció a jugar desde atrás a pesar de la presión alavesista y tuvo ocasión de aumentar la renta con varias llegadas y, sobre todo, con un intentó de Gianelli Imbula que se plantó en el área tras un serie de rechaces, pero cuando se disponía a superar a Fernando Pacheco, se cruzó con acierto el chileno Guillermo Maripán para repeler el disparo.

Abelardo Fernández metió a todos los jugadores ofensivos que tenía para buscar el empate y el Alavés encadenó varias acciones positivas que estuvieron cerca de superar a Dimitrevski, incluso el andaluz Melero López tuvo que consultar con el VAR un derribo en el área a John Guidetti, que finalmente no cambió la decisión inicial del colegiado.

El Alavés no desesperó, pero los rayistas estuvieron muy bien plantados con una defensa formada por cinco zagueros que taparon los huecos a los integrantes del Glorioso, quienes pusieron más corazón que buen juego para lograr la igualada. Con el conjunto local volcado, Bebé estuvo muy cerca de poner el segundo en el marcador, pero Fernando Pachecho evitó el gol con una gran estirada.