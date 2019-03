NO DESCARTA UN POSIBLE FICHAJE POR EL EQUIPO BLANCO

Robert Lewandowski afirma en una entrevista con una televisión polaca que no sería posible decirle 'no' al Real Madrid. Al ser preguntado sobre si podría rechazar una oferta del Madrid, el delantero se piensa la respuesta, sonríe y dice: "No. Ya conoces mi historia. Los rumores no me afectan".