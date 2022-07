Lewandowski, como en casa: "Me siento como si llevara meses aquí"

El Barcelona fichó hace unos días a uno de los mejores delanteros del siglo, Robert Lewandowski, el polaco aterrizó directamente en Estados Unidos para comenzar a preparar la pretemporada con su nuevo equipo y su primer partido como culé fue nada más y nada menos que contra el Real Madrid, un debut ilusionante.

El ex del Bayern de Múnich apenas lleva unos días con sus nuevos compañeros pero ya ha asegurado que se siente muy cómodo, prácticamente como en casa: "No siento que lleve solo unos días con el equipo, la sensación es como si llevara meses. Me siento muy respaldado tanto por mis compañeros como por el staff", aseguró horas después de El Clásico.

"Siento que llevo varios meses en el Barça"

El polaco se fue contento tras ganar El Clásico y ya mira al futuro: "Aunque era un amistoso, el Clásico es el Clásico y siempre es diferente y especial, y estamos muy contentos por la calidad y la intensidad que hemos demostrado. Siempre pensamos en ganar. Tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante y pensar que esta puede ser una gran temporada", concluyó.

"Mi adaptación será fácil porque el Barça siempre juega al ataque"

El equipo azulgrana es el 6º conjunto en la carrera del delantero pero solo el 3º en los últimos 12 años por lo que tampoco es que esté muy acostumbrado a cambiar de filas, en el Borussia estuvo 4 años y en el Bayern 8, ahora llega a la Ciudad Condal con 33 años y con al menos un par de buenas temporadas por delante.

Sin duda, las primeras sensaciones del 'killer' con sus compañeros son inmejorables: "Voy paso a paso, me siento muy bien en el equipo porque veo que los compañeros están contentos con que esté aquí. Mi adaptación será fácil porque el Barcelona es un equipo que siempre juega al ataque para marcar muchos goles", comentó a Barça TV.

La llegada de Lewandowski al Barcelona es una grandísima noticia para el club, un jugador completamente contrastado, de élite mundial, un delantero que te asegura 35-40 goles como mínimo por temporada y que le viene como anillo al dedo a un equipo en el que desde la marcha de la leyenda del club, Leo Messi, no ha encontrado a un recambio de mínimas garantías.