Leo Messi: "Me arrepiento de no haberle pedido la camiseta a Ronaldo o a Roberto Carlos"

Leo Messi ya ha comenzado oficialmente sus vacaciones de verano, Koeman ha decidido que no juegue el último partido de Liga ante el Eibar, donde el Barcelona no se juega nada, para que el astro comience sus vacaciones lo antes posible y pueda estar al 100% para disputar la Copa América.

Otra temporada más existe la incógnita de si el jugadro argentino renovará con el club de sus amores o emprenderá una nueva aventura en otro club. De momento, Messi ha comenzado sus días libres concediendo una entrevista en su casa de Barcelona al diario argentino 'Olé'. El crack de Rosario ha hablado sobre sus comienzos, su vida íntima, hijos e incluso de cosas que se arrepiente a día de hoy.

Uno de los temas de la entrevista fueron sus primeros pasos en el fútbol y la distancia con su hogar, Rosario: "Siempre era llorando la vuelta de Rosario, quería volver para seguir haciendo lo mismo, pero me costaba dejar todo lo que tenía, sabía que tenían que pasar al menos seis meses para volver. También he perdido muchas amistades, era muy difícil la comunicación. Hoy cualquier chico de 13 o 14 años tiene un teléfono, y en esa época no. Más en Argentina, era muy difícil y las relaciones se iban perdiendo. He dejado de hablarme con mucha gente por la distancia".

Otras pasiones

Sin duda, la pasión de Leo Messi es el fútbol, sin embargo, el argentino también practica otros deportes: "Me gusta el pádel, miro tenis. El estilo es pasarla, pasarla. Juego mucho con Pepe Costa, yo corro y él mete la calidad. No jugamos mucho tampoco porque tenemos partido cada tres días, pero me gusta".

También hizo referencia a algo de lo que se arrepiente a lo largo de su trayectoria profesional: "De no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico. Como la de (el brasileño) Ronaldo, la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo me hubiese gustado tener esa camiseta".

Lo peor de ser Messi...

"Más que nada, el tema de las salidas. Que por ahí quieres pasar inadvertido y meterte donde hay mucha gente o en un centro comercial por ahí es más complicado, pero tampoco pasa de que te conozcan, de una foto, de eso. Es que hay momentos que uno quiere estar sin esa presión. Es que muchas veces también tienes tus locuras. Y estás loco porque no quieres cruzarte con nadie.", asegura el crack argentino.

El 10 del Barcelona siempre ha sido muy familiar, sus hijos son su prioridad: "Tengo la suerte de estar prácticamente todo el día con ellos, poder llevarlos al colegio, ir a buscarlos, llevarlos a fútbol, a otras actividades y me encanta. Lo que más disfruto es el despertarme, el desayunar con ellos... Aunque a veces los quieres matar, ja, ja, ja".