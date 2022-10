Leipzig - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Real Madrid de Carlo Ancelotti se enfrenta al RB Leipzig en el partido de la quinta jornada del grupo F de la UEFA Champions League 2022-2023. El objetivo de los blancos es certificar el primer puesto de su grupo.

Los madridistas ya sellaron su pase a los octavos de final tras empatar en Varsovia ante el Shakhtar (1-1). Por su parte, el conjunto germano es segundo con seis puntos tras ganar a domicilio al Celtic por 0-2.

Fede Valverde acabó cojeando el partido ante el Sevilla por una dura entrada del argentino Papu Gómez y, aunque el uruguayo no está lesionado, Carlo Ancelotti no le ha convocado para enfrentarse al club alemán. El técnico del Real Madrid confirmó también que no forzará vuelta de Karim Benzema.

Con la clasificación a octavos de final ya certificada, a falta de ser matemáticamente primero de grupo, se esperan rotaciones del técnico italiano en su equipo titular para medirse al Leipzig.

Horario y dónde ver el Leipzig-Real Madrid

El Leipzig-Real Madrid correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League se juega el martes 25 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Red Bull Arena. El partido se podrá seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes, donde se podrá seguir la previa, la última hora, todos los goles y la crónica del encuentro.