Ancelotti: "Esta plantilla es de las mejores, si no la mejor, que he tenido"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, elogió la actitud con la que saltan al campo jugadores que juegan menos y que fueron decisivos para derrotar al Sevilla en el Santiago Bernabéu (3-1). Y es que ante los de Sampaoli fue un día en el que los cambios le dieron al equipo la "energía" que le faltaba a su equipo para culminar la reacción.

El de Reggiolo se mostró contento tras conseguir los tres puntos que reafirman el liderato blanco de LaLiga: "Es un equipo que me gusta entrenar, que no me da problemas, es respetuoso con lo que hacemos y con las decisiones. Esta plantilla es de las mejores, si no la mejor, que he tenido", aseguró ante los medios después del partido.

Carletto valoró la reacción blanca tras el empate: "La primera parte nos ha costado la recuperación de balón, ellos lo manejaban para tener un ritmo de partido bajo. Lo hicimos bien pero en la segunda parte bajamos la energía, cuando encajamos el gol perdimos confianza pero los cambios han dado energía al equipo. Hemos marcado el segundo gol con una contra espectacular y nos ha permitido ganar el partido".

"Los cambios han aportado mucho al equipo, no significa que los sustituidos lo han hecho mal. Son recursos de tener un banquillo espectacular, con actitud. Entran jugadores que sufren porque no juegan y marcan la diferencia, significa que la plantilla tiene salud", añadió.

Ancelotti se mostró comprensivo con los momentos en los que su equipo rebaja la intensidad: "Es un momento de la temporada que tenemos que aguantar porque la exigencia es grande desde el físico y lo mental, no se puede parar, necesitamos seguir sufriendo e intentando ganar los partidos".

Karim Benzema

La baja de Karim Benzema por fatiga muscular no la acusó el Real Madrid y Ancelotti espera que el galo recupere el nivel de protagonismo tras el Mundial de Qatar: "Karim es muy importante para nosotros, la salud de la plantilla es tan grande que hemos sido capaz de reemplazar a un jugador tan importante. Significa que va a ser muy importante en la segunda parte de la temporada".

También desveló que Karim no viajará a Alemania para jugar la Champions League y trabajará para volver en ocho días ante el Girona: "No estamos preocupados porque es una cosa muy pequeña la que ha tenido ayer, es verdad que no ha tenido mucha continuidad por la lesión que le dejó fuera antes, pero es sano y está motivado".

Fede Valverde

Fede Valverde volvió a marcar un golazo y bromeó Ancelotti con la apuesta goleadora de un jugador al que aún ve lejos de poder pelear por el Balón de Oro: "He arriesgado mucho mi carné al meterle diez goles en la apuesta pero es una persona muy responsable y está evitando este problema", bromeó tras el zurriagazo del uruguayo. "Esperemos un poco con Valverde para el Balón de Oro, lo tiene Karim ahora y el próximo año a ver si podemos meter alguno más en la nominación, puede ser él", dijo con sorpresa al ser cuestionado por las opciones del 'Pajarito'.

Vini y Asensio

Acabó el de Reggiolo resaltando el partido del brasileño Vinícius y de Marco Asensio. "Lo que importa con Asensio es que en este momento está aprovechando los pocos minutos que le estoy dando, me hace pensar que merece más. Él, como Vinícius, ha marcado la diferencia, ha dado dos asistencias que han sido claves".