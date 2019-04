Sergio Ramos y su felicidad tras renovar con el Real Madrid

Sergio Ramos, aseguró que, pese a lo complicado de las negociaciones para la renovación, su "corazón siempre ha estado en el Real Madrid".

“Doy las gracias a todos, al presidente y a mi hermano y agente, en definitiva a toda mi familia. También agradezco el apoyo de mi entrenador por estar presente en este acto y, por supuesto, no me olvido del apoyo y cariño de mis compañeros y de la afición. Llevar el brazalete de capitán es un privilegio, un orgullo y un reto, pero también es una gran responsabilidad. No puedo estar más contento", indicó.