La contundente carta de Irene Gómez, enfermera y triatleta, a Cristiano Ronaldo: "Te has burlado de un sufrimiento mundial"

El comentario de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, en el que tildó de "mierda" las pruebas PCR, han generado un fuerte polémica y un malestar en sanitarios y virólogos.

Y es que todo lo que dice Cristiano llega a millones de personas, por lo que algunos sanitarios han levantado la voz.

Es el caso de Irene Gómez, enfermera de urgencias y triatleta, que ha escrito una contundente carta al futbolista portugués.

"Afirmar que nuestra única arma fiable es una mierda es muy grave. Este virus puede con todos. No entiende de millones de euros ni de fama. Debes una disculpa a millones de sanitarios y a la sociedad en general. Un personaje público, en lugar de generar dudas en esta situación, lo que debería hacer es apoyar porque este virus mata y mata a todo el mundo", reza la carta de Irene.

"Le quiero decir, como enfermera y como deportistas, que gracias a Dios disponemos de pruebas PCR. Una PCR positiva es positiva, no hay error. Tienes el virus dentro, seas quien seas. Lo que estamos viviendo dentro no es mejor que marzo. No podemos. Físicamente sí, mentalmente ya no. He llorado mucho, no ha sido fácil", explica esta enfermera española.

"Consideramos que te has burlado de un sufrimiento mundial. Entiendo que no sepas que es estar 12 horas metida en en EPI y ver morir en soledad a tantísima gente", afirma Irene.