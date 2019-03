Krohn-Dehli: "Luis Enrique sabe cómo pensamos los jugadores"

El centrocampista del Sevilla Michael Krohn-Dehli ha asegurado que el entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, con el que coincidió en el RC Celta de Vigo, es un hombre "honesto" y que sabe "cómo" piensan "los jugadores", y ha otorgado al conjunto catalán el cartel de "favorito" para la final de la Supercopa de Europa del próximo martes.

"Fue mi entrenador durante un año y sólo puedo decir de él cosas buenas. Tiene una idea de cómo quiere jugar al fútbol, es honesto, comunicativo y, como fue futbolista, sabe cómo pensamos los jugadores", declaró en una entrevista concedida a 'fcbarcelona.cat'.

En este sentido, el danés considera que el técnico asturiano le aportó muchas cosas durante el periplo de ambos en el conjunto gallego. "He tenido muchos entrenadores durante mi carrera y Luis Enrique es uno de los que he aprendido más. Cada técnico te pide cosas diferentes, pero de él me gusta el fútbol que propone", indicó.

Por otra parte, Krohn-Delhi afirma que el FC Barcelona es favorito para el partido. "Sí, lo creo. Ha levantado Liga, Copa y 'Champions'. Pero la temporada pasada, como jugador del Celta, pude ganar en el Camp Nou. A un partido siempre hay oportunidades", explicó.

Precisamente, apela a la victoria del conjunto de Berizzo el curso pasado en el Camp Nou. "Nosotros intentábamos jugar nuestro fútbol. Hacer nuestras cosas, independientemente del rival. Siempre intentábamos imponer nuestro estilo, aunque contra equipos como el Barça eso siempre cuesta más. Para ganar al Barça hay que trabajar mucho, correr mucho y también tener suerte", subrayó.

"Es un gran club. Cuando estaba en Dinamarca ya veía que era algo grande, pero una vez llegas a la Liga española es cuando te das cuenta de verdad. Además, tiene un equipo muy bueno. Siempre controla el juego", prosiguió.

Además, alabó al tridente azulgrana, aunque Neymar no estará en Tiflis después de ser diagnosticado de parotiditis (paperas). "Creo que sus números hablan por sí solos. La temporada pasada marcaron una gran cantidad de goles. Son grandes jugadores, muy peligrosos", manifestó.

Sin embargo, el de Copenhague no quiso entrar en si llega demasiado pronto la Supercopa para el Sevilla. "Quizás sí, quizás no. Lo sabremos tras el partido. Es cierto que con tantos fichajes necesitamos un tiempo para adaptarnos y conocernos mejor. En cualquier caso, tenemos la voluntad de salir a hacer un buen partido, queremos ganar", afirmó.

Por último, habló de la visión que tienen sus compatriotas del Barça. "Puede que en Dinamarca se siga más la Premier League que la Liga española. En cualquier caso, es cierto que los muchos años que pasó Michael Laudrup en el Barça hicieron que mucha gente danesa siguiera al FC Barcelona. No puedo estar seguro, pero diría que hay más seguidores del Barça que del Madrid", concluyó.