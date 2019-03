Koke: "La Eurocopa 2016 es una reválida para el cambio generacional de España"

Koke, centrocampista de España, ha calificado de "reválida" la Eurocopa de este verano que se disputará en Francia para el "cambio generacional" después del Mundial de Brasil, y ha asegurado que "siempre es bonito y especial vestir la camiseta de la selección.

"No hicimos un buen Mundial y esta Euro se presenta como una reválida para demostrar lo que somos. Los que venimos de abajo estamos con mucha ilusión de poder hacer un gran papel y ganar la Eurocopa. Ha habido un gran cambio generacional", explicó el mediocentro en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Rumanía en el Cluj Arena.

Además, el jugador del Atlético reconoció que no le importa la posición en la que juegue, sino disponer de minutos: "He jugado en muchas posiciones y me encuentro cómodo en la posición que me pongan. Lo que me ilusiona es jugar donde me necesite el seleccionador. Donde me ponga el entrenador daré lo máximo. Siempre intentaré hacerlo lo mejor posible".

Por otro lado, Koke se mostró ilusionado ante la Eurocopa de este verano y aseguró que es "bonito y especial" ser parte de la selección española. "Tenemos que darlo todo con la selección. Tenemos una Euro muy cerca que nos ilusiona mucho".

Y para terminar, el centrocampista rojiblanco quiso avisar del peligro de Rumanía, su rival este domingo, y al que es "difícil hacerle goles". "Será un partido disputado ante Rumanía. Conocemos a jugadores como Sapunaru, hemos visto vídeos y somos conscientes de que es difícil hacerles goles", finalizó.