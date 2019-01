Koke abre la puerta del Atlético a Morata: "He jugado con él desde pequeñito y es un gran jugador"

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, Koke tiene claro que Alvaro Morata, delantero del Chelsea que suena para reforzar a los rojiblancos, es "un gran jugador", pero su posible llegada es solo "un rumor" y "hay que respetar" al equipo londinense.

"Morata es un gran jugador, he jugado con él desde pequeñito, en las categorías inferiores del Atleti. Es un rumor, no es un jugador nuestro, hay que respetar al Chelsea. Aquí ahora mismo estamos los jugadores que estamos y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene, será bienvenido", comentó Koke este viernes durante la presentación de una campaña de concienciación sobre el cáncer de próstata, en la que participan la Fundación del Atlético de Madrid, Janssen e Ipsen.

Por otro lado, el madrileño señaló que Lucas Hernandez, cuya salida al Bayern en el mercado invernal ha sido centro de atención, ya "ha vuelto con el grupo" a los entrenamientos, después de haber estado parado por una lesión en su rodilla. "Esperemos que esté para jugar. Le queremos tener lo antes posible con nosotros", confesó aludiendo a la importancia del central francés en la zaga del equipo de Simeone.

"De lo que se oye y pasa alrededor... Es jugador del Atlético de Madrid y va a seguir de momento siéndolo y va a competir con todas las ganas y toda la ilusión de que el Atlético esté en lo más alto", expresó con contundencia el canterano.

Los de Diego Pablo Simeone lograron un empate ante el Girona en Copa, resultado que se repite en los últimos cuatro compromisos entre ambos conjuntos y que demuestra que parezca que les cuesta "mucho ganar" en Montilivi. "Pero vamos creciendo poco a poco desde el parón de Navidad. Veo al equipo enchufado y el punto en Sevilla lo tenemos que hacer bueno ganando en casa al Levante", añadió.