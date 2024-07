Jules Koundé, tras la victoria de la ultraderecha en Francia: "Me decepcionó ver qué rumbo está tomando nuestro país"

Primero fue Kylian Mbappé y ahora ha sido Jules Kounde. Los futbolistas de la selección francesa no viven ajenos a lo que ocurre en Francia y al histórico resultado logrado por el partido de extrema derecha Agrupamiento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen. Aún queda la segunda vuelta de este domingo 7 de julio, pero el partido de extrema derecha logró el 34% de los votos, claramente por delante del Nuevo Frente Popular de izquierda (NFP) y del bloque macronista.

Tras el duelo de octavos de final entre Francia y Bélgica, Jules Koundé, defensa de la selección francesa y elegido MVP del duelo, reconoció estar decepcionado por los resultados de las elecciones del domingo, aunque hizo un llamamiento para frenar al partido de Le Pen el 7 de julio.

"Me decepcionó ver qué rumbo está tomando nuestro país con un gran apoyo a un partido que está en contra de nuestros valores de convivencia y respeto y que quiere dividir a los franceses. Pero hay una segunda vuelta. No hay nada decidido todavía. Sería importante bloquear a la extrema derecha", indicó Jules Koundé.

Koundé: "Quiero ganar esta Eurocopa"

En lo meramente deportivo, Koundé aseguró que su objetivo es "ganar esta Eurocopa" y que todo el equipo francés está centrado en esa misión.

"Quiero ganar esta Eurocopa y el mayor número de partidos posibles. Todo el equipo está concentrado en eso. Fue uno de nuestros mejores partidos desde el inicio de la competición. Creamos muchas ocasiones. Es verdad que nos faltó precisión, pero jugamos un partido para ganar", analizó el defensa del Barcelona.

"Creo que estoy continuando con lo que he estado haciendo en el Barcelona durante los últimos meses. Me siento bien en este equipo e intento adaptarme, sabiendo que mi misión es sobre todo defensiva. Después, cuando hay espacio, intento aportar todo lo que puedo en ataque. A Doku no le gusta especialmente defender, tuve bastante espacio y traté de aprovecharlo", afirmó Koundé.

"Pensé que iban a ser un poco más ofensivos, sobre todo cuando vimos el once. Estuvimos muy bien organizados, nos sacrificamos mucho todos juntos, desde la delantera hasta la defensa", indicó Koundé sobre el planteamiento de Bélgica.

