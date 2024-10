El jefe de France Football explica por qué Vinicius no ganó el Balón de Oro: "Le perjudicó..."

Minutos después de que Rodri Hernández recibiera el Balón de Oro 2024 en el escenario del Teatro de Chatelet, Vincent Garcia, redactor jefe de la revista France Football, comparecía en directo en la televisión oficial de L'Équipe para valorar la polémica decisión del Real Madrid de no viajar a la gala.

El equipo madrileño se enteró de que ni el brasileño ni ninguno de sus otros dos jugadores (Bellingham y Carvajal) iban a ganar la distinción y decidió a última hora cancelar el vuelo chárter (con unos 50 miembros) con destino París. Absolutamente ningún miembro del club merengue viajó a la capital francesa, ni siquiera para recoger los premios de mejor club y mejor entrenador para Carlo Ancelotti.

"Vinicius sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5... los jurados repartieron sus decisiones entre ellos y eso benefició a Rodri"

Pero, ¿por qué perdió Vinicius Jr ante Rodrigo Hernández? Así lo explica Vincent García, jefe de la revista francesa que organiza el premio junto a la UEFA: "Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri", comentaba Vincent.

Garcia, además, dejó constancia de que fue "claro" y "justo" con todos los clubes y jugadores al no comunicarles la decisión del ganador horas o días antes como se solía hacer hasta ahora.

"Tuve mucha presión del Real Madrid"

"Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño... Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia", concluyó.

Un plantón histórico y sin precedentes el que protagonizó el Madrid, el cual no ha hecho ni una sola referencia, ni publicación relacionada con la gala de este lunes en la que, por contra, sí que fue premiado como mejor club del año pasado y Ancelotti como mejor entrenador. El italiano sí publicó un breve mensaje en sus redes sociales.

Vinicius, por su parte, solo se pronunció con otro escueto tuit en 'X': "Lo haré diez veces si es necesario. No están preparados".

Todos los premios de la gala del Balón de Oro 2024

- Balón Oro (masculino): Rodri Hernández

- Balón Oro (femenino): Aitana Bonmatí

- Mejor entrenador masculino: Carlo Ancelotti

- Mejor entrenadora femenina: Emma Hayes

- Trofeo Yashin: Emiliano Martínez

- Trofeo Kopa: Lamine Yamal

- Mejor equipo (masculino): Real Madrid

- Mejor equipo (femenino): Barcelona FC

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com