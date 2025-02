El juez Fernández-Prieto, protagonista en el juicio a Luis Rubiales: así han sido todas sus reacciones y enfados

A lo largo de siete sesiones se ha dirimido el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso en la entrega de medallas tras la final del Mundial. Siete días muy intensos en los que han declarado la propia jugadora, algunas de sus compañeras como Misa Rodríguez o Alexia Putellas, el hermano de la jugadora, Pablo García Cuervo, Luis Rubiales, Montse Tomé y los cuatro imputados (Luis Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera).

Está por ver la sentencia definitiva y qué decide la justicia. La Fiscalía, este mismo miércoles, ha mantenido su petición de dos años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de coacciones para Luis Rubiales y la petición de un año y medio de prisión por un delito de coacciones. A lo largo de las sesiones se han sucedido las declaraciones de testigos e imputados, el visionado de vídeos e incluso la declaración de un perito sordo que aseguró que el expresidente de la RFEF le pidió a Jenni Hermoso si podía darle "un besito".

Pero por encima de todos ha sobresalido la figura del juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto. El magistrado ha sorprendido por su formas y por algunas de sus frases dirigidas a testigos, acusados y las acusaciones y las defensas.

"Me tienen agotado. No me voy a enterar. Vamos a dar por acabado el día de hoy", con esa frase el juez finalizaba una de las sesiones, mostrando su agotamiento. No ha sido la única vez en la que el juez ha estallado.

"Queréllese contra el testigo, pero continuemos el juicio"

A la fiscal le recriminó su insistencia ante la declaración de Luis de la Fuente y las supuestas contradicciones entre lo que dijo en la fase de instrucción y en el juicio.

"Lo que no se puede pretender es que en el juicio le pongamos un foco al testigo para que diga lo que quiere. Queréllese contra el testigo, pero continuemos el juicio", le indicó el magistrado a Marta Durántez en una de las sesiones.

También fueron bastantes sonadas las reprimendas a Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y a Pablo García Cuervo, exjefe de comunicación de la RFEF.

Al primero le recordó que él tenía que responder a lo que se le preguntaba, reprendiendo al técnico riojano que asegurara que no venía a hablar sobre si estuvo en la asamblea extraordinaria de la RFEF donde se debatía la continuidad en el puesto de Rubiales.

"Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige de lo que va a hablar", le recordó el juez al seleccionador nacional.

Al exjefe de comunicación de la RFEF le abroncó por las formas de éste a la hora de contestar.

"Por favor, mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí a declarar. ¡Basta ya de esas contestaciones! Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería", le indicó Fernández-Prieto a Pablo García Cuervo.

Otra de sus frases más sonadas durante el juicio a Luis Rubiales fue la que dirigió a María José López, la abogada de la AFE, por su insistencia en la razón por la que Montse Tomé no activó el protocolo antiacoso.

"Insisto, ¿estamos acusando de algo a la testigo? Hay preguntas que les juro no entiendo... ¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?", estalló el juez en una frase que será de las más recordadas de este juicio en San Fernando de Henares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com