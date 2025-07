Josep Borrell, sobre el Gobierno y el fiscal general del Estado: "Está en derecho de mantenerle en sus funciones, no es la mejor de las cosas"

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell ha salido en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Partido Socialista tras las últimas informaciones que vinculan a personas del entorno del PSOE con investigaciones judiciales por presunta corrupción. En declaraciones públicas, Borrell ha recordado que la formación ya ha adoptado todas las medidas que estaban en su mano: "Estas personas han sido expulsadas del partido, se les han retirado todos sus cargos, y como partido no podía hacerse nada más".

Preguntado por la decisión de Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo, ha recalcado que se trata de una elección personal. "Pedro Sánchez ha considerado él personalmente que debe seguir. Es una decisión personal que nadie puede tomar en su lugar", ha afirmado. Además, ha destacado que el presidente cuenta con el respaldo del PSOE: "Tiene el pleno apoyo del partido socialista, del comité federal, que es el parlamento del partido donde están representadas las federaciones y cuyos miembros son nombrados por el congreso".

Borrell ha insistido en que, aunque dirigentes como Javier Lambán o Emiliano García-Page puedan expresar posiciones distintas, "el comité federal respaldó a Sánchez y solo una voz discrepó". A su juicio, "no se puede decir que el partido socialista no apoya a su secretario general porque es evidente que lo apoya".

Desde el punto de vista institucional, ha asegurado que "el parlamento no puede tumbar al gobierno porque no hay una mayoría alternativa". Según su análisis, "la mayoría PP-Vox asusta mucho a los españoles y no tienen diputados suficientes".

Borrell también ha advertido del uso de discursos que ponen en cuestión la legitimidad parlamentaria: "A mí me asusta y me preocupa cuando un diputado dice que hay que echar al gobierno de todas las maneras posibles. Usted tumba un gobierno cuando tiene mayoría parlamentaria, y de ninguna otra manera".

En su intervención, ha concluido que "si Sánchez cree que debe seguir, si el partido le apoya, y si no hay una mayoría parlamentaria para sustituirle, su continuidad es plenamente legítima".

La situación del fiscal general del Estado

En relación al proceso judicial que afecta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha indicado que, en condiciones normales, "cuando alguien es imputado normalmente se pone en cuestión la continuidad en sus responsabilidades". No obstante, ha matizado que "el Gobierno cree en la inocencia del fiscal general. Por supuesto, el primero en creer en su inocencia es él mismo".

Aunque ha admitido que "estéticamente, como algún comentarista ha dicho, un fiscal general imputado no es la mejor de las cosas", ha advertido contra la presión política: "Hay que tener mucho cuidado con la presión para que alguien dimita si los argumentos que se utilizan para ello no son fundados ni tienen respaldo de la mayoría que tiene en la política nacional".

Borrell también ha cuestionado cómo se está desarrollando el debate territorial en España. "Esto no es ni federal, ni progresista, ni generalizable a todas las comunidades autónomas", ha asegurado. "Vamos poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez".

