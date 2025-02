Misa Rodríguez confirma la versión de Jenni Hermoso: "En ningún momento nos dijo que el beso había sido consentido"

La futbolista Misa Rodríguez ha comparecido este miércoles en el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso y, en su declaración en sede judicial, ha corroborado la versión dada por la delantera, dejando claro que siempre sostuvo que no hubo consentimiento en el beso que le dio el expresidente de la RFEF tras la final del Mundial de 2023 en Sídney

"No lo vi. Nos lo contó Jenni Hermoso en el vestuario. Nos dijo que Luis Rubiales le había dado un beso. La vi incómoda, que no sabía cómo reaccionar. En ningún momento nos dijo que el beso había sido consentido", ha respondido Misa Rodríguez a las preguntas de la Teniente Fiscal, Marta Durántez.

La portera española ha reconocido que en un primer momento se hicieron algunas bromas al respecto pero cuando Irene Paredes dijo que aquello era "muy serio, ya no se volvió a bromear".

"En el momento que estábamos celebrando la vi bien, pero después la llamaron para que saliera hablar con el presidente. Y ahí ya veo que la euforia baja y la vi anímicamente mal, como dispersa, que no estaba ya en lo que estábamos en ese momento que era la celebración. La noté que no estaba, que estaba pensando en otras cosas, cabizbaja", ha apuntado Misa Rodríguez.

"Bajamos pulsaciones y sentimos que era una cosa muy grave". Durante el trayecto en el autobús, según ha declarado Misa, Jenni Hermoso "no estaba en la celebración", estaba cabizbaja, y también en Ibiza, en el viaje que algunos disfrutaron, se la veía "ida".

"Yo la veía que no era ella, que no estaba en ese momento, que no disfrutaba (...); su cabeza estaba en otro sitio. Jenni nos contó que estaba recibiendo presiones", ha explicado la guardameta del Real Madrid.

¿Qué ocurrió en el avión de vuelta de Australia?

Misa Rodríguez ha explicado que pudo hablar con algo más de calma con Jenni Hermoso en el avión de vuelta desde Australia.

"Cuando hablé más con ella fue en el avión. Porque la llamaban de un lado, la llamaban de otro, y no estaba prácticamente con ella. En el avión la vi triste. Me dijo que la habían llamado para que hiciera un vídeo diciendo que el beso era consentido y le restara importancia", ha explicado Misa en sede judicial.

Preguntada por la defensa de Rubiales, la jugadora ha negado que presenciase personalmente aquellas presiones, pero ha asegurado que lo sabe "por parte de ella", porque sabe que el expresidente fue a hablar con ella en el avión.

"Jenni vuelve y se pone a llorar diciendo que había sufrido presiones. Después de que Luis Rubiales hablara con ella dentro del avión, nos acercamos Alexia Putellas, Irene Paredes, Laia Codina y yo, y nos dijo que se sentía presionada porque le estaban diciendo que hiciera un vídeo y ella no quería. Nosotras la apoyamos en su decisión. Que estuviese tranquila y no hablase con nadie", respondió Misa.

Misa Rodríguez ha relatado un momento del vuelo que le llamó la atención: percibió que su entonces técnico, Jorge Vilda, tras hablar con Rubiales, se fue a la zona donde estaban los familiares. Le siguió y comprobó que estaba hablando con el hermano de Jenni Hermoso. Misa Rodríguez ha apuntado que le parecía "raro" que su entrenador fuese hacia la zona de los familiares y, como sabía que Jenni Hermoso había hablado con Rubiales y se había negado a hacer el vídeo, tuvo la "intuición" de que el expresidente, "como última vía, intentaría convencer a alguno de sus familiares" pidiendo a Jorge Vilda que hablara con él, tesis que defiende la Fiscalía.

"Veo que Jorge Vilda está hablando con Luis Rubiales después de que Jenni nos contara que estaba recibiendo presiones. Veo que Vilda se va para la parte de atrás del avión, hacia la zona de familiares. Da varias vueltas al avión pasando por el lado de Rafa Hermoso y veo que empiezan a hablar. Entonces vuelvo y le digo a Jenni Hermoso, que ya se había despertado, que su hermano estaba hablando con Jorge Vilda", explica Misa.

"Me llamó la atención porque su mujer y su familia estaban en la parte media, donde estaba el staff. Y si hubiera querido ir a hablar con su mujer, no hubiera ido por el pasillo que fue. Me sorprendió porque Jorge Vilda en ningún momento fue para atrás para hablar con ningún otro familiar, sino que buscaba a los de Jenni. Terminó de hablar con Luis Rubiales y fue directamente hacia atrás", recuerda la guardameta.

"Cuando Jorge va para atrás es cuando digo 'algo va a pasar'. Sólo vi la conversación con el hermano de Jenni, no la escuché. Sabía que Jenni había hablado con Rubiales y le había dicho que no quería grabar el vídeo. Y supe que Luis Rubiales, no sé si por la última vía, intentaría convencer a alguno de sus familiares pidiendo a Vilda que fuera a hablar con él. Era mi intuición", aclaró la portero española.

Misa confirma las presiones de Albert Luque a Jenni en Ibiza: "Insistía en hablar con ella"

También en el viaje a Ibiza, según el relato de Misa Rodríguez, Jenni Hermoso les contó que "seguía recibiendo presiones, en este caso de Albert Luque, que le insistía en hablar con ella".

"Seguía recibiendo presiones. En este caso de Albert Luque, que insistía en hablar con ella. Nos lo contó Jenni en la hamaca. Me sorprendió que Luque, que no había estado en el Mundial, estuviera en el mismo sitio que estábamos nosotras celebrando el título. Me parece raro que una persona que no tiene nada que ver con nosotras esté en el mismo hotel", ha explicado Misa Rodríguez.

"Vi que no era ella. En ningún momento salió de fiesta, algo que me sorprendió porque Jenni es muy alegre y le gusta celebrar. Veía que no era ella, que no estaba en ese momento, no disfrutaba, y que su cabeza estaba en otro sitio", concluyó la guardameta española.

