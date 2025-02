El juez estalla por las preguntas a Montse Tomé: "¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?"

El quinto día del juicio a Luis Rubiales ha sido el menos extenso hasta la fecha y en menos de una hora han declarado Montse Tomé, seleccionadora de fútbol femenino; Salvador Losa, conseller de Presidencia y Deportes del Consell de Ibiza; y Alejandra Hernández, mujer de Rubén Rivera.

Montse Tomé ha aclarado que no vio el beso de Rubiales a Jenni Hermoso y que solo habló con la delantera "a partir del 28 de agosto". Una de las cuestiones que más ha centrado su declaración y las preguntas ha sido la razón por la que decidió no convocar a la delantera española en su primera convocatoria tras asumir el cargo tras el cese de Jorge Vilda.

Ante la instancia de la fiscal a este respecto, el juez José Manuel Fernández-Prieto ha acabado reprendiendo a Marta Durántez Gil.

"No estamos enjuiciando a la testigo. No está sentada como acusada, está sentada como testigo. Continuemos", ha recordado el juez.

La fiscal ha insistido en las razones de Montse Tomé de no convocar a Jenni Hermoso, ante la desesperación del magistrado.

"Como seleccionadora, selecciono por motivos deportivos. Jenni no había entrenado lo suficiente con su equipo. Había tenido dos partidos de tres y siete minutos. Además de esto, que es estrictamente deportivo, estábamos viviendo una situación y ella en concreto, muy desagradable. La presión mediática me hizo tomar la decisión. Entendí que había jugadoras en mejor situación. Todo influye en el rendimiento deportivo", ha explicado Montse Tomé.

"Hay preguntas que les juro no entiendo"

El juez ha acabado de perder la paciencia con el turno de preguntas de María José López, la abogada de la AFE, quien tras detallar que Tomé se hizo cargo de la selección española femenina el 5 de septiembre, después del cese de Jorge Vilda, ha preguntado a Tomé la razón por la que no se activó el protocolo contra el acoso.

"Insisto, estamos acusando de algo a la testigo? Hay preguntas que les juro no entiendo", ha asegurado el magistrado de la Audiencia Nacional.

'¿Era la segunda entrenadora y estuvo en el Mundial. ¿Sabe que hay un protocolo del acoso?', ha preguntado María José López.

"Nunca he hablado con nadie de la RFEF de eso. No lo sé", ha respondido Tomé.

La seleccionadora nacional ha explicado que en el comunicado que sacaron se posicionaron en contra de Luis Rubiales y a favor de la jugadora internacional.

'¿Pero en ese caso tampoco se atreven o proponen que se active el protocolo contra el acoso?', ha cuestionado la abogada de AFE.

"¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?", ha estallado el juez José Manuel Fernández-Prieto.

'Usted dijo en instrucción que era para proteger a la jugadora y ahora, que es deportiva. ¿Nos puede explicar el por qué?', ha preguntado la abogada de AFE.

"Lo que he dicho en instrucción hace un año me remito a todo ello porque es lo que pienso, sentí y siento. Lo que he comentado. Las razones por las que Jenni no vino a la primera convocatoria han sido deportivas. Lo de proteger entra dentro de eso por la situación que estábamos viviendo, que era una situación excepcional y la protegíamos de los medios. Pero, por supuesto, todo es una decisión deportiva", ha insistido Montse Tomé.

La abogada de Luis Rubiales ha citado en ese momento la declaración de Tomé en la instrucción y protestado por la pregunta de la abogada de AFE y esta ha calificado de castigo a Jenni por no convocarla, a lo que Montse Tome interviene: "No fue un castigo, no fue un castigo. Ningún castigo".

